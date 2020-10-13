300 مليار جنيه لدعم الفقراء سنويا.. وزيرة التضامن تزف أخبارا سارة للشعب المصري

وزيرة التضامن تكشف عن تفاصيل الحزمة المتكاملة لدعم الفقراء

وزيرة التضامن: أكثر من 60% من الفقراء ضمن حزمة دعم الحكومة

وزيرة التضامن: 300 مليار جنيه لدعم الفقراء سنويا

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

وزيرة التضامن تكشف عن تفاصيل الحزمة المتكاملة لدعم الفقراء

وزيرة التضامن: 18 ألف طفل بلا مأوي في الشارع

وزيرة التضامن: لن نترك يتيم بدون دعم

وزيرة التضامن تعلن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري

وزيرة التضامن: أكثر من 60% من الفقراء ضمن حزمة دعم الحكومة

وزيرة التضامن: 300 مليار جنيه لدعم الفقراء سنويا









كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حزمة متكاملة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية كانت أحدي مطالب الشعب خلال ثورتين، وكانت منهج حكومة وليس التضامن فقط فهي موزعة بين عدة وزارات.





وأضاف القباج، أنه :"من أهم سمات الحكومة أن نعمل كوزرات مع بعضنا البعض، ومع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في أوخر 2015 وأوائل 2016 وبدأنا أول برنامج دعم نقدي مشروط مطلع 2015 مع بداية شهر مارس والدفعة الأولي كنا بتصرف لـ 63 ألف أسرة وهذا كان استباق للحماية قبل إجراء الإصلاح الاقتصادي ولما بدأنا الإصلاح وصلنا لـ 728 ألف أسرة ما يشمل 3 ملايين مواطن".





وتابعت:" هؤلاء هم الأفقر ثم بدأنا ببرنامج دعم نقدي مشروط، ومع غطاء رعاية صحية، ثم استكملنها ببرنامج سكن كريم قبل اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج حياة كريمة"، لافتًة إلى أن سكن كريم كان بيوصل مياه ورفع كفاءة البيوت وتم التوسع في هذه البرنامج بالتنسيق مع التنمية المحلية".

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج وزارة التضامن، بما يعادل 27 مليون مواطن بالإضافة إلى أصحاب التأمينات والمعاشات.





وأضافت القباج، أنه :" يستفيد من الأقراض أكثر من 240 ألف أسرة، والتدخلات الفورية للاسر المستحقة تشمل 4.5 مليون أسرة أي ما يقرب من ثلث الشعب، بجانب الجزء الخاص بالرعاية كالمسنن وأصحاب الإعاقة والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن"، لافتة إلي إن الوزارة تدخلت في الصحة أيضا عن طريق علاج السرطان وغسيل الكلي وغرف العناية المركزة.





وتابعت:" الوزراة تغطي أكثر من 60% من السكان الفقراء الذين يعانوا من أمراض مزمنة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فالتضامن تخدم أكثر من نصف الشعب".





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 300 مليار جنيه سنويا، بخلاف التأمينات والمعاشات.

وأضافت القباج ، انه : "في ملف الدعم النقدي فقط 18.5 مليار جنيه بعد أن كانت في 3.6 مليار جنيه، في 2014 وأجمالي تدخلات الجماية الاجتماعية سنويا يزيد عن 34 مليار جنيه.. بالإضافة إلى 240 مليار جنيه للمعاشات وتم إضافة 35 مليار بعد قرار العلاوات الخمسة فنتخطي الـ 300 مليار جنيه سنويا".





وتابعت: "ما نفعله هذا العام ضم جميع ما يقدم للمواطن منخلال بيانتهم.. فمنظومة الحماية الاجتماعية الموحدة عبارة عن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، وهذا حجزء من حوكمة البايانات"، لافتة إلى أن جميع المناطق الجغرافية غير منسية ويت تغطيتها.





وكشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري، لافتة إلى أن أول هذه الأخبار إعفاء كامل للمسنين فوق الـ 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة، بما يشمل السكة الحديد والمترو".





وأضافت القباج ، انه :" وفوق الـ 60 سنة 50% وتم التنسيق مع وزير النقل القريق كامل الوزير في ذلك"، لافتة إلى أنه قريبا سيكون هناك كارت للمسنين يشمل الخدمات المقدمة له.





وتابعت: "الخبر الثاني المفرح أن المعاشات اللي فوق 80 سنة يتم إتاحتها في المنازل، كما تم تخصيص 100 جنيه زيادة للمسنين في تكافل وكرامة، وبالنبسة لنا 48 مليون جنيه، وأصحاب تكافل وكرامة معافين من المصروفات المدرسية وشملت مليون طالب معافين من المصروفات وتم الاستفادة من هذا القرا 2 مليون أسرة كما يتم دعم المكفوفين بمبالغ مالية".





كشفت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن تفاصيل حزمة متكاملة لمواجهة الفقر متعدد الأبعاد، لافتة إلى أن العدالة الاجتماعية كانت أحدي مطالب الشعب خلال ثورتين، وكانت منهج حكومة وليس التضامن فقط فهي موزعة بين عدة وزارات.





وأضاف القباج ، انه :" من أهم سمات الحكومة أن نعمل كوزرات مع بعضنا البعض، ومع إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي بدأت في أوخر 2015 وأوائل 2016 وبدأنا أول برنامج دعم نقدي مشروط مطلع 2015 مع بداية شهر مارس والدفعة الأولي كنا بتصرف لـ 63 ألف أسرة وهذا كان استباق للحماية قبل إجراء الإصلاح الاقتصادي ولما بدأنا الإصلاح وصلنا لـ 728 ألف أسرة ما يشمل 3 ملايين مواطن".





وتابعت:" هؤلاء هم الأفقر ثم بدأنا ببرنامج دعم نقدي مشروط، ومع غطاء رعاية صحية، ثم استكملنها ببرنامج سكن كريم قبل اطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي برنامج حياة كريمة"، لافتًة إلى أن سكن كريم كان بيوصل مياه ورفع كفاءة البيوت وتم التوسع في هذه البرنامج بالتنسيق مع التنمية المحلية".

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن 5 ملايين أسرة تستفيد من برامج وزارة التضامن، بما يعادل 27 مليون مواطن بالإضافة إلى أصحاب التأمينات والمعاشات.





وأضافت ، أنه :" يستفيد من الأقراض أكثر من 240 ألف أسرة، والتدخلات الفورية للاسر المستحقة تشمل 4.5 مليون أسرة أي ما يقرب من ثلث الشعب، بجانب الجزء الخاص بالرعاية كالمسنن وأصحاب الإعاقة والذي يبلغ عددهم 10 ملايين مواطن"، لافتة إلي إن الوزارة تدخلت في الصحة أيضا عن طريق علاج السرطان وغسيل الكلي وغرف العناية المركزة.





وتابعت:" الوزراة تغطي أكثر من 60% من السكان الفقراء الذين يعانوا من أمراض مزمنة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فالتضامن تخدم أكثر من نصف الشعب".





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برامج الحماية الاجتماعية تكلف الدولة 300 مليار جنيه سنويا، بخلاف التأمينات والمعاشات.

وأضافت القباج، أنه "في ملف الدعم النقدي فقط 18.5 مليار جنيه بعد أن كانت في 3.6 مليار جنيه، في 2014 وأجمالي تدخلات الجماية الاجتماعية سنويا يزيد عن 34 مليار جنيه.. بالإضافة إلى 240 مليار جنيه للمعاشات وتم إضافة 35 مليار بعد قرار العلاوات الخمسة فنتخطي الـ 300 مليار جنيه سنويا".





وتابعت: "ما نفعله هذا العام ضم جميع ما يقدم للمواطن منخلال بيانتهم.. فمنظومة الحماية الاجتماعية الموحدة عبارة عن قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين، وهذا حجزء من حوكمة البايانات"، لافتة إلى أن جميع المناطق الجغرافية غير منسية ويت تغطيتها.





كشفت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن عن حزمة أخبار سارة للشعب المصري، لافتة إلى أن أول هذه الأخبار إعفاء كامل للمسنين فوق الـ 70 سنة من تكلفة المواصلات العامة، بما يشمل السكة الحديد والمترو".





وأضافت القباج أنه :" وفوق الـ 60 سنة 50% وتم التنسيق مع وزير النقل القريق كامل الوزير في ذلك"، لافتة إلى أنه قريبا سيكون هناك كارت للمسنين يشمل الخدمات المقدمة له.





وتابعت: "الخبر الثاني المفرح أن المعاشات اللي فوق 80 سنة يتم إتاحتها في المنازل، كما تم تخصيص 100 جنيه زيادة للمسنين في تكافل وكرامة، وبالنبسة لنا 48 مليون جنيه، وأصحاب تكافل وكرامة معافين من المصروفات المدرسية وشملت مليون طالب معافين من المصروفات وتم الاستفادة من هذا القرا 2 مليون أسرة كما يتم دعم المكفوفين بمبالغ مالية".





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تم افتتاح 700 حضانة هذا العام وتم رفع العدد الإجمالي إلى 14 ألف.





وأضافت القباج ، أنه " الرئيس وجه بتذلل العقبات في هذا الملف لأنه يهتم بطفولة المبكرة، لإيمانه الشديد بأهمية التعليم"، لافتة إلى أنه خلال الأيام المقبلة سيتم دعم الأيتام وتم زيادة المبلغ الذي يتقاضونه إلى 350 جنيه بمعني أن الأسرة التي به 3 أيتام تحصل على 1050.





وتابعت وزيرة التضامن:" خلال الفترة المقبلة لن نترك يتيم بدون دعم، والمجتمع المصري كريم معهم وسنتعاون بأن نكون أسرة أخري لهم"، لافتة إلى أن الوزارة تمتلك 44 مؤسسة لأطفال بلا مأوي بالإضافة إلى ما يقرب من 18 مؤسسة لكبار بلا مأوي وتم إطلاق برنامج خلال تولي الوزيرة غادة والي القطاع.





قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك أكثر من 18 ألف طفل بلا مأوي في الشارع، لافتة إلى أنه الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بالحصر مرة أخري.





وأضافت القباج ، انه الحصر الذي تم على كبار بلا مأوي 7 ألاف أي نتحدث عن 25 ألف، ولدينا 17 سيارة متنقلة تجوب الشوراع للوصول إلى هؤلاء"، مشيرة إلى أنه لن يتم أخذ طفل أو كبير بالقوة.





وتابعت:" فإذا كان له أسرة يتم التواصل معها ومحاولة لم الشمل، فهناك أسر ترفض الاستلام، ونفتح مجال للأسر البديلة، ونقلل من مؤسسات الرعاية للأطفال.. ونحن عازمون على تقديم خدمة أفضل".



