انطلاق رالي السيدات..بمدرعة إنفينيتي QX80..صور

أعلنت شركة "Calmini Products" الأمريكية انطلاق مسابقة "Rebelle Rally" وهي النسخة النسائية التي تعكس مفهوم هذا النوع من السباقات وذلك في تحد نسائي كبير، فغالبا تكون هذه النوعية من المسابقات خاصة بالرجال لما تحمله من مفاهيم الطرق الوعرة، والمنعرجات الشديدة والتي تتماشى مع طبيعة الطرق الصحراوية والبيئة الرملية.









يبلغ طول سباق "Rebelle Rally" نحو 1200 ميل، والذي اختير لتكون فعالياته عند بحيرة تاهو الشهيرة، الواقعة بين حدود الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، والتي اشتهرت بكونها صاحبة الكثبان الرملية الإمبراطورية، نظرًا لاختلاف التضاريس الصعبة والطرق غير التقليدية.









لم تدل فعاليات السباق على أنها نزهة على الإطلاق، بل اتسمت بالجدية، حيث لا يمكن للمشاركين استخدام أدوات الملاحة عالية التقنية، والسماح باستخدام البوصلات وكتيبات الطرق والخرائط فقط، والأهم من ذلك أن جميع المشاركين من الإناث، حيث يستعرضن ما يمكن للمرأة القيام به والقدرة على تحمل هذه الأنواع من السباقات الصعبة.









حققت السيارة إنفينيتي QX80 موديل 2021 أفضل ما لديها في هذا السباق، واستطاع فريق "wander woman"، بقيادة السائقة نيكول واكلين، وأليس تشيس، تقديم صورة رائعة للسيارة إنفينيتي QX80، وتم وصف الحدث بأنه المليء بالتحدي والمغامرة والقوية.









تتمتع سيارة الدفع الرباعي إنفينيتي QX80 موديل 2021 الفاخرة بمحرك مكون من 8 أسطوانات سعة 5.6 لتر، ينتج قوة يولد قوة 400 حصان، على سرعة دوران تبلغ 5800 دورة في الدقيقة، مقابل عزم دوران بقوة 560 نيوتن متر، تميزت ايضا بنظام التعليق للطرق الوعرة، ومصدات أمامية وخلفية مخصصة، وأذرع تحكم للخدمات الشاقة، وإطارات مصممة لجميع التضاريس.







