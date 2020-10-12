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محافظات

نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:15 م
نائب محافظ الإسكندرية
نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية
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أحمد بسيوني
تابع الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية يرافقه العميد أحمد فاضل مدير المتابعة الميدانية بمنظومة الشكاوى الموحدة على مستوى الجمهورية ، وبعض مسئولي المنظومة ، سير العمل بالمنظومة بإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، ونسب تلقي شكاوى المقدمة وسرعة حلها . 

 وأكد نائب المحافظ على الجهات المعنية بضرورة الاستمرار في الاستجابة السريعة وحل مشكلات المواطنين ، وسرعة  تلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى للجهات المختصة والرد عليها إلكترونيًا ، فضلا عن  العمل كفريق واحد لخدمة المواطنين.

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وشدد جمال الدين على عدم السماح بأي تهاون أو تقصير في حق المواطن ، خاصة أن هدفنا الأساسي هو توصيل الحقوق لأصحابها ورفع الظلم والمعاناة عن المواطنين.

وطالب الجميع بالاستمرار في حسن معاملة المواطنين وعدم الاستهانة بأية مشكلة، موجها بالالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والعاملين ، لافتا إلى أنه سوف يتم تنظيم زيارات دورية ومفاجئة للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة.

وقدم نائب المحافظ الشكر لمسئولي منظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء على تعاونهم الدائم مع محافظة الإسكندرية مؤكدا أن هدفنا جميعا هو تحقيق رضا المواطن في الشارع على كافة المجالات.
نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة
نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة
نائب محافظ الإسكندرية يتابع أعمال منطومة الشكاوى الحكومية الموحدة
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