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حوادث

اليوم.. الحكم على 6 متهمين في أحداث ماسبيرو الثانية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:11 ص
محكمة
محكمة
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احمد مهدى
تنظر الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة النطق بالحكم فى إعادة مُحاكمة ٦ متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث ماسبيرو الثانية" .

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد الجمل واحمد مصطفى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات التجمهر وارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستعراض القوة والاعتداء على المنشآت العامة والخاصة، والتعدى على المواطنين، والتلويح بالعنف، على نحو ترتب عليه تكدير السلم العام.

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