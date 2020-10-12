افتتاح مسرح «الفن الرقمي» في دبي .. حقبة جديدة من الإبداع والترفيه

أذاعت قناة «الغد» تقريرا عن إنشاء مسرح الفن الرقمي في دبي، حيث إن هذا المسرح يعتبر فضاء إلكتروني يجسد اللوحات الفنية والمجسمات الفنية المعاصرة وفنون الواقع الافتراضي.

وذكر التقرير أن المسرح يعد أول و أضخم فضاء للفنون الرقمية في الإمارات.





ومن جانبه قال جابرييل أفريم مدير مسرح الفنون الرقمية في دبي "المسرح يقدم عروض فنية لفنانين عالميين من حقبة القرن ال19 وبداية القرن ال20 ونوضح في المسرع تلك الأعمال الفنية و التي كانت ثورة في الفن في تلك الحقبة".





وأضافت القناة أن المسرح سلط الضوء على 9 فنانين بارزين خلال عرضه الإفتتاحي و يحمل أسم ذلك العرض «من مونيه إلى كاندنسكي الفن الثوري» حيث صور أهم الحركات الفنية خلال هذا العرض في حقبة القرن ال19 و بداية القرن ال20.





بينما قالت ليلى المصري فنانة تشكيلية ومقدمة لبعض العروض في المعرض أن داخل المسرح يمكنك أن تعيش تجربة رائعة من خلال رؤية أعمال عمالقة الفن في القرنين الماضيين مثل مونيه و كاندنسكي و فان جوغ وإنها لتجربة رائعة يمكن من خلالها اصطحاب العائلة والأصدقاء لمشاهدة تلك الأعمال فهي مميزة و لم أر مثلها من قبل في دبي".





وأكدت القناة أن انطلاقة المسرح جاءت بعد جولة عالمية ناجحة جذبت أكثر من 1.5 مليون زائر في 11 مدينة في مختلف دول العالم.