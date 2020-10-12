أعضاء الشمس يفوضون مجلس الإدارة في كل قرارات الجمعية





وبالرغم من عدم اكتمال النصاب القانوني إلا أن د.أسامة أبوزيد حرص علي فتح لقاء مطول على مدار أكثر من ساعتين للحديث في كل الملفات والنقاش حول مستقبل النادي وكل ما يهم الاعضاء في جو اسري اكثر من رائع رغم الخلافات لصالح مستقبل النادي.







واستمع أبوزيد لمطالب الأعضاء عن الجمعية العمومية التي أقيمت اليوم ، واشار إلى أنه سيسعى لإلغاء الغرامات عن المسافر خارج البلاد أو خارج القاهرة .







وأضاف أسعى جاهدا لوضع كل المبالغ التي تحصل في خدمة الاعضاء ، وعن الاعضاء الجدد أكد علي أنه يقابل العائلة بالكامل حتي يتم قبول عضوية الشخص في نادي الشمس حتي مع رفع سعر العضوية.











وأكمل ادخلنا إلي النادي ورش عمل تفيد النادي مثل ورش النجارة و"الانترلوك " وهذا الأمر وفر للنادي مبالغ طائلة.







وأصدر ابوزيد قرارا بأن العضو فوق ٦٠ عاما يعفي من قيمة دخول الحمام ، وأشار إلى أنه سيتم بناء صالة جيم كبيرة تليق بعضو نادي الشمس ، السونا سيتم افتتاحها الأسبوع القادم بعد قرار فتح منطقة الألعاب .





وقال اسعي للحديث مع وزير الرياضة لدعم مضمار المشي حتي يتمكن الاعضاء من الاستفادة به ، اشكر أعضاء النادي علي اكبر حضور في تاريخ مصر للجمعية العمومية العادية . واضاف ارضيات التنس واللعبة بالكامل تغيرت في عهد المجلس الحالي ، ادرس اصدار كارنية لدخول حمام السباحة الرئيسي ، وجود صيدلية علي باب ١ الشهر القادم .





وصرح بأنه من غدا سيتم فتح بوابة ٥ وكانت مغلقة بقرار من الأمن، مشيرا إلى أن الأولية هذه السنة في قطاع ناشئين لكرة القدم لأعضاء النادي ، وتحدث أنه قمنا برفع قضية علي شركة مصر الجديدة لأخذ قطعة أرض في إحدى المدن الجديدة. وقرار إعطاء فرصة اسبوع لكل كافيتريا لوجود "واي فاي" وان لم يحدث يتم إغلاق " الكافية" وجود مصيف بشكل جيد في مرسي مطروح للأعضاء والجميع يشكرنا على الفنادق .





وتحدث عن باب ٤ حيث يتم عمل منطقة العاب كبيرة لجميع الاعضاء والمنطقة تحولت بشكل كبير وسيتم افتتاحه بعد شهر من الآن ، واكد يوجد بالنادي لجان طبية في النادي كل يوم وتم إغلاق بعض المطاعم ، سيتم فتح المبني الاجتماعي بعد تغييره بشكل كبير ولكن بعد أن تهدأ الأمور .

ورغم هذا الحضور إلا أن ما يقرب من ٥٠٠ عضو هم فقط من صوتوا على اللائحة بنعم، إلا أن النصاب القانوني لم يكتمل لمناقشة كل بنود الميزانية.