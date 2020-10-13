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مسئول المكتب الإقليمي لمنظمة الفاو تكشف دور برنامج الأغذية العالمي لمكافحة الجوع.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:22 ص
مكافحة الجوع
مكافحة الجوع
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إبراهيم القادري
قالت عبير عطيفة مسئول المكتب الاقليمي لمنظمة الفاو: إن برنامج الأغذية العالمي يعمل به 17 ألف شخص وهدفنا هو تسليط الضوء علي معاناة أكثر من 690 مليون شخص في العالم لا يستطيعون ان يحصلوا علي ما يحتاجونه من الغذاء .

وأضافت عطيفة خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مصر تستضيف المكتب الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ووسط آسيا وشرق أوروبا .

وأوضحت عطيفة ، أن المكتب الاقليمي في مصر تحتوي علي 200 موظف وينطلقون من مصر الى 19 دولة في المنطقة ونعمل علي تقديم المساعدات .

وتابعت : أننا نقوم بتقديم المساعدات في 88 دولة حول العالم ومنذ بداية العام حتى الآن قمنا بتقديم مساعدات غذائية إلى أكثر من 100 مليون شخص حول العالم  .
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