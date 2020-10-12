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مصاريف الباص واليونيفورم.. وزير التعليم: منظومة جديدة للتعامل مع المدارس الدولية

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:41 م
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية الحكومية تعد شراكة مع أصحاب المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة للغاية.

وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، "مصاريف المدارس الدولية الحكومية عشر مصاريف المدارس الدولية وتتراوح المصاريف بين 15 و20 ألف جنيه".

وتابع طارق شوقي "يجب أن يعلم الجميع حدود مسؤولية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المدارس الدولية والخاصة".

وأوضح طارق شوقي "المدارس الدولية بها شق تعليمي وشق اقتصادي استثماري ونعد الآن منظومة جديدة قبل نهاية العام لتوضيح حدود مسؤولية الوزارة تجاه المدارس الدولية والخاصة".

وأكد طارق شوقي "نتجه إلى أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم تنحصر في اعتماد ترخيص وانشاء المدارس ونوعية المعلمين والخدمة التعليمية وتوفير تصنيف لجودة التعليم في تلك المدارس، ولكن مصاريف الباص واليونيفورم شق اقتصادي لا نملك كوادر تتعامل معه".

وتابع طارق شوقي "منظومة جديدة للتعامل مع المدارس الخاصة والدولية فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي والمصاريف ونعمل على حل تلك الأزمة بشكل مؤسسي من الأن وحتى نهاية 2020".
 
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