ميدو: الزمالك سيحقق موسما ناجحا بامتياز في حالة واحدة

أكد أحمد حسام ميدو، أن الزمالك سيجعل موسمه ناجحًا؛ في حال فوزه بدوري أبطال إفريقيا، ليضيفه إلى فوزه بالسوبر الأفريقي والمصري سابقًا.





وقال ميدو، في تصريحاته التلفزيونية ببرنامج "أوضة اللبس" الذي يقدمه على شاشة قناة "النهار"، "رغم فقدان الزمالك لقب الدوري هذا الموسم، ولكن في حال تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم سيكون موسمه ناجحا؛ في ظل فوزه في وقت سابق بالسوبر الأفريقي والمصري".





وأضاف ميدو، "الغيابات أثرت على الزمالك في بعض المباريات بالدوري، فضلا عن النتائج السيئة التي حققها الفريق في بداية الموسم تحت قيادة ميتشو".





واختتم ميدو حديثه، قائلا "فوز الزمالك اليوم أمام الحرس كان هاما للغاية".



