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رياضة

وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس نادى أسوان

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:49 م
صدى البلد
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كتب: رباب الهوارى
استقبل الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، لتوجيه الشكر له بعد بقاء الفريق في الدوري الممتاز الموسم القادم.

وقدم رئيس نادى أسوان الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة بإسم مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية وجماهير أسوان على ما قدمه من دعم ومساندة لفريق الكرة هذا الموسم .

وأكد رئيس نادى أسوان خلال اللقاء أن دعم ومساندة وزير الشباب والرياضة حققت الاستقرار للفريق مما ساهم فى تحقيق إنجاز الإستمرار بالممتاز .

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن اعتزازه بدور نادى أسوان رياضيا وإجتماعيا مؤكدا مواصلة الدعم والمساندة لنادى أسوان لتلبية طموحات أعضاءه وجماهيره.
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