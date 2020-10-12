AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

موعد وصول الأهلي والزمالك للمغرب.. تعرف عليه.. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:36 م
الأهلي والزمالك
الأهلي والزمالك
Advertisements
إبراهيم القادري
قال السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، إن الأهلي والزمالك سيصلان غدا وسيكون فرق الوصول بين الفريقين ساعتين، مؤكدا أن الأهلي سيصل أولا وبعده الزمالك.

وأضاف أشرف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن النادي الأهلي يصل الساعة 7 بعد الظهر والنادي الزمالك سيصل الساعة 8 والنصف، مؤكدا أنهم علي تواصل بين الفريقين منذ فترة طويلة.

وأوضح أشرف إبراهيم ،: أنهم علي تواصل مع السلطات المغربية بخصوص تأمين الفريقين، مؤكدا أن مباريات الفريقين مختلفتان في المواعيد.

وتابع: الأهلي سيقوم باللعب يوم 17 والزمالك سيقوم بلعب يوم 18 وكل فرقة يكون لها احتياجات خاصة وهذا من ضمن أسباب أن كل فريق يأتي علي طائرة منفردا.

واستكمل: أن الأهلي يعود أيضا إلى القاهرة قبل الزمالك بيوم ومن الصعب أن يسافر الفريقان على طائرة واحدة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر في المغرب: مباراتا الأهلي والزمالك بدون جماهير حتى الآن

القمة 120.. رانيا فريد شوقي تكشف لـ صدى البلد توقعاتها لنتيجة مباراة الأهلي والزمالك

سفير مصر في المغرب يقترح قدوم الأهلي والزمالك في طائرة واحدة

أحمد مرتضى منصور: أقترح سفر الأهلي والزمالك للمغرب على طائرة واحدة

سفير مصر في المغرب: من الصعب سفر الأهلي والزمالك علي طائرة واحدة.. والأحمر لم يتواصل معي

«كاف» يجبر الأهلي والزمالك على 4 مسحات كورونا قبل نصف أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

ياسمين صبري تُغرِّد عن روايات إحسان عبد القدوس

قبل بدء الدراسة.. تصريحات مهمة من وزير التعليم لـ الطلاب وأولياء الأمور

الأهلي يحسم الأمر: محمد إبراهيم خارج حساباتنا

تعرف على العقاب المتوقع لـ عنتيل الجيزة

ألمانيا تعلن موعد توفر لقاح فيروس كورونا

مفاجأة بشأن زيادة الرواتب يعلنها وزير قطاع الأعمال.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة