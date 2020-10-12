موعد وصول الأهلي والزمالك للمغرب.. تعرف عليه.. فيديو

قال السفير أشرف إبراهيم سفير مصر بالمغرب، إن الأهلي والزمالك سيصلان غدا وسيكون فرق الوصول بين الفريقين ساعتين، مؤكدا أن الأهلي سيصل أولا وبعده الزمالك.





وأضاف أشرف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم، أن النادي الأهلي يصل الساعة 7 بعد الظهر والنادي الزمالك سيصل الساعة 8 والنصف، مؤكدا أنهم علي تواصل بين الفريقين منذ فترة طويلة.





وأوضح أشرف إبراهيم ،: أنهم علي تواصل مع السلطات المغربية بخصوص تأمين الفريقين، مؤكدا أن مباريات الفريقين مختلفتان في المواعيد.





وتابع: الأهلي سيقوم باللعب يوم 17 والزمالك سيقوم بلعب يوم 18 وكل فرقة يكون لها احتياجات خاصة وهذا من ضمن أسباب أن كل فريق يأتي علي طائرة منفردا.



