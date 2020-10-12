الكاتب الصحفي مؤنس زهيري مشيدا بـ أبو العينين: من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير





وقال "زهيري" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: " بيدفع للتلميذ الأعلى مصاريف دراسية من كل أسرة ... يساهم بأغلي جهاز كهربائي في أي جهاز عروسة بشرط إثبات قسيمة الزواج .. يصرف مكافأة شهرية لكثير من الأسر البسيطة .. في المناسبات الدينية رمضان مولد النبي بيوزع لكل أسرة شنطة فيها كيلو لحم وأرز ومكرونة .. بيوزع أول فصل الشتاء لحاف أو بطانية لكل أسرة .. كل يوم اتنين وخميس بيوزع وجبات لحم وخضار وعلبة أرز ... بيوزع أول السنة الدراسية شنطة فيها كشاكيل وكراريس بعدد تلاميذ الأسرة البسيطة .. مكتبه يتصل بالأسرة نفسها لو لم تحضر لاستلام مقررها".





وتابع الكاتب الصحفي: "هذه معلومات مؤكدة ليست من صفحته الانتخابية، ولكن من الست وردة مدبرة بيتي ... قالتها لي بلسانها دون طلب مني".





وطالب: "والنبي بقي اللي هيقرأ البوست ده .. مش عاوزين تقعير ولا تنظير وعبارات المال السياسي وسيطرة رجال الأعمال إلى آخر كلام لا يودي ولا يجيب".





وأكد: "شخصيًا لا أعرف النائب محمد أبو العينين ولست عضوًا من أعضاء حملته الانتخابية ... ولكن ما أعرفه ... أن من يساعد مواطنا بسيطا يستطيع أن يساعد وينهض بوطن كبير".



