حدفته بالجزمة فضربها بـ الشلوت .. فضيحة في مديرية تعليم الدقهلية .. فيديو

علق محمد

مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتين بالمنطقة، قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، قائلًا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش، الحادثة لم تأخذ

بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".

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