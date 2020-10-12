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حدفته بالجزمة فضربها بـ الشلوت .. فضيحة في مديرية تعليم الدقهلية .. فيديو

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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عادل نصار
علق محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتين بالمنطقة، قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، قائلًا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش، الحادثة لم تأخذ ثوان بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك". 

وأضاف "النجار"خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة الأولى المصرية، مساء اليوم الاثنين، أنه خلاف أسفر عن مشاجرة بين أثنين من قيادات المنطقة ، هما موجه مالى وهى سيدة، ومدير الشئون المالية والإدارية، خلال الاجتماع الفني الأسبوعي لقسم التوجيه المالى والإدارى، اتخذ على أثره الإجراءات القانونية وتحويل الواقعة إلى الشئون القانونية".

وتابع: "التحقيق انتهى إلى إلغاء تكليف مدير الشئون المالية والإدارية من منصبه ومجازاة الطرفين بـ3 أيام ونقلهما خارج الإدارة التعليمية .

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