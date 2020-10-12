دافع وهاجم بامتياز.. حازم إمام: الونش رجل مباراة الزمالك وحرس الحدود

اختار حازم إمام عضو الاتحاد المصري لكرة القدم سابقًا، نجم مباراة الزمالك وحرس الحدود التي اقيمت اليوم وتغلب الزمالك فيها بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها استاد المكس بالإسكندرية.





وقال حازم إمام في الاستوديو التحليلي بقناة "أون تايم سبورتس": "فوز مهم وجيد خاصةً وأن الزمالك لم يلعب جيدًا، وقدم شوط أول سيئ وتوقعت أن يتطور أداءه في الثاني، ولكن لم يحدث في أول ربع ساعة".





وأضاف: "نجم المباراة هو محمود الونش هو الذي حمل الزمالك دفاعيًا وأبعد أكثر من كرة، وشئ جيد أن الفريق فاز وهو في هذه الحالة السيئة، وأرفع القبعة لحرس الحدود ومدربهم محمد حليم الرائع، وأحييهم وأتمنى لهم أن يعودوا للممتاز سريعًا".





وواصل: "من المهم جدًا في بعض الأوقات أن تفوز رغم المستوى السيء، خاصة في ظل الغيابات".





وتابع: "كان يجب على مصطفى محمد أن يراعي شعور الخصم، خاصة أنه سيهبط ويجب أن يخاف على نفسه، لأنه من الوارد أن يصيبه أي لاعب بإصابة صعبة وأمامه مباراة مهمة".





ونشبت مشادة كلامية بين مصطفى محمد ومصطفى جمال لاعب حرس الحدود في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري.





وتابع الثعلب الصغير: "لو حرس الحدود لعب بنفس هذه القوة منذ بداية الدوري لما هبط، ومشكلة اللاعب المصري أنه يؤدي جيدًا عندما يشعر بالضغط".



