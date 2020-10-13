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ديني

بماذا وصف النبي الرجل الذي يضرب زوجته؟.. مستشار المفتي يجيب.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:31 ص
بماذا وصف النبي الرجل
بماذا وصف النبي الرجل الذي يضرب زوجته
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محمد شحتة
قال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن النبي وصف الرجال الذين يضربون النساء في حديثه الشريف "أولائكم ليس بخياركم" أي ليس فيه الخيرية.




وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء، أن الإسلام ليس فيه ضرب للمرأة مطلقا ولو وجد لكان بأقل ما يمكن أن يقال عنه ضرب كالتعذير للاطفال الصغار بلا أذى ولا ضرر.


وأشار إلى أن مجمل الأحاديث التي ورد فيها لفظ الضرب، أكدت على عدم الألم والأذى أو الضرب على الوجه، فمعناه الأخذ بأقل ما قيل فيه، فهو عند الحرب الشريف تجعله يرجع ويندم على ما فعله من خطأ.


وأوضح، أن المفسرين قالوا عن قوله تعالى "وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ" أن الضرب بمعنى الهجر في غير المضاجع، أي يتركوا البيت، كما في قوله "لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ" أي انتشارا في الأرض.


وشدد على أن الإسلام لا يوجد فيه ضرب لأحد وبالأخص للمرأة، منوها بأن النبي لم يضرب شيئا قط بيده إلا أن يكون مجاهدا في سبيل الله.


ضرب الطفل العنيد
ذكر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن ضرب الطفل في حد ذاته ليس وسيلة لتربية الطفل وإنما تكون بالقدوة والرحمة والمودة وأخذ الناس بالرفق.


وأضاف «علام»، عبر صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابته عن سؤال «ابني يبلغ من العمر 4 أعوام ولكنه عنيد، فهل يجوز لي أن أضربه؟» أن الولد في هذه السن الصغيرة يحتاج إلى التعليم والقدوة، مشددًا على أن الضرب مسلك خاطئ باعتراف علماء النفس والتربية.
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