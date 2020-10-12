طبيب يحذر الآباء من انتشار الحصبة بين الأطفال أكثر من كورونا

حذر أحد كبار أطباء الأطفال من أن الآباء يجب أن يكونوا قلقين بشأن الحصبة أكثر من فيروس كورونا هذا الشتاء.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل، قال البروفيسور راسل فينر إن حالة تفشي مرض الحصبة ستكون "أسوأ حالة في جميع السيناريوهات".

كما يخشى رئيس الكلية الملكية لطب الأطفال وصحة الطفل ببريطانيا، من "الضربة المزدوجة" للأنفلونزا وموجة الفيروس الثانية ، يمكن أن تضغط على المستشفيات بشكل كبير

وجاءت تحذيراته بعد أن أظهرت الأرقام انخفاضًا بنسبة 20 في المائة في تلقي لقاحات الأطفال بعد الإغلاق.

أشار تقرير الصحة العامة في إنجلترا إلى أن رسائل `` البقاء في المنزل '' في بداية الوباء قد منعت الأطفال من أخذ اللقاحات المنقذة للحياة.