محافظ بني سويف يطمئن على الاستعدادات النهائية للعام الدراسي الجديد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاستعدادات النهائية لمديرية التربية والتعليم لاستقبال العام الدراسي الجديد والذي من المقرر أن يبدأ 17 أكتوبر الجاري،وذلك ضمن خطة المحافظة التي يتم تنفيذها بالتعاون مع التربية والتعليم والصحة، بهدف توفير مناخ صحي وآمن في ظل جائحة كورونا .





،وفي إطار خطة الدولة الشاملة في هذا الشأن، والتي تستلزم تضافر كافة جهود الجهات المعنية لاستمرار الدراسة في أجواء آمنة صحيا على أبنائنا من الطلاب والطالبات بمختلف المراحل الدراسية .





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واطمأن محافظ بني سويف على موقف المدارس الجديدة التي ستدخل الخدمة هذا العام ، حيث قد تم الانتهاء من أعمال إنشاء 46 مدرسة ما بين (إنشاء جديد ،توسع، إحلال كلى،إحلال جزئي)بعدد 680 فصلا بقيمة إجمالية 285مليون و925 ألف جنيه، حيث كلف وكيلة الوزارة بالمراجعة الشاملة لها وتوفير متطلبات دخولها الخدمة هذا العام .





جاء ذلك خلال لقائه مع سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ، والتي أكدت أنه يجري تفقد كل المدارس ،للاطمئنان على الالتزام بتطبيق الدليل الإرشادي لوزارة الصحة فيما يتعلق بالإجراءات الوقائية الاحترازية داخل المدارس وخطة الوزارة بشأن حضور الطلاب أسبوعيًا،بما يحقق انتظام العملية التعليمية والالتزام بالتباعد داخل الفصول وتنفيذ خطة دخول وخروج الطلاب لضمان سلامة الطلاب، فضلًا عن متابعة إجراءات التطهير والتعقيم بشكل يومي قبل وبعد انتهاء اليوم الدراسي .





حيث تم وضع وتنفيذ خطة للمتابعة الميدانية للمرور على المدارس من خلال تسيير 2 أوتوبيس لكل إدارة تعليمية ،بمشاركة موجهي المواد الدراسية وأعضاء المتابعة والتوجيه المالي والإداري ، وذلك لمتابعة المدارس من كافة النواحي وتذليل أي صعوبات تواجه المدارس،مع التأكيد على نظافة المدارس ودورات المياه حفاظا على صحة أبنائنا الطلاب والتأكيد على الانتهاء من إعداد الجداول المدرسية والإشراف اليومي إلى جانب متابعة عملية استلام الكتب للمرحلتين الابتدائية والإعدادية .



