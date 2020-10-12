طبيب ترامب: الرئيس لم يعد معديا لمن يخالطه

نقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.





وذكر الأطباء إنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معدي لمن يخالطه.





وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى ، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.





ترامب ، الذي يواجه عجزًا عنيدًا في الاقتراع على المستوى الوطني وفي ساحة المعركة ، سيتصدر مسيرة حاشدة في سانفورد بولاية فلوريدا - المحطة الأولى في أسبوع حافل يتضمن أحداثًا في بنسلفانيا وأيوا ونورث كارولينا وويسكونسن.





يؤكد الجدول الزمني القوي على العمل الذي يتعين على ترامب القيام به بينما يحاول كسب الناخبين قبل ثلاثة أسابيع فقط من يوم الانتخابات.





ويأتي ذلك بعد أن انتشرت أسئلة حول تأثير الكثير من السفر قريبًا على صحة الرئيس البالغ من العمر 74 عامًا.





لكن ترامب ، حريصًا على العودة إلى حملته الانتخابية ، أعلن أنه شُفي وقال إنه الآن "محصن" من الفيروس - وهي ادعاءات يستحيل إثباتها نظرًيا لقيود يعرفها العلماء عن فيروس كورونا.





قال الدكتور أنتوني فوسي ، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد ، يوم الإثنين على شبكة سي إن إن إن أولئك الذين يتعافون من COVID-19 من المحتمل أن يكونوا محصنين لفترة محدودة من الزمن ، ولكن هناك حالات تظهر لأشخاص أصيبوا مرة أخرى بعد أسابيع أو أشهر.



