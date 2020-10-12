AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أمير كرارة: البدلة الميري بتديك شعور مختلف وإحساس غريب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:48 م
أمير كرارة
أمير كرارة
Advertisements
حمزة شعيب
حل الفنان أمير كرارة، والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس، مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة "دي إم سي"،  ليتحدثا عن مسلسل "الاختيار" الذي قدماه الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد المنسي.

وقال أمير كرارة "مكنتش متوقع ضخامة وحجم مسلسل الاختيار إلا بعد الانتهاء منه"، مردفا "الناس كلها تأثرت بالمسلسل والرسالة وصلتلهم كويس جدا ورد الفعل اللى شوفته في الشارع كان رهيب".

وتابع "مسلسل الاختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".

وعن ارتدائه للبدلة الميري، قال كرارة "فيه إحساس غريب كان بينتابني لما بلبس البدلة الميري وبلاقي نفسي بحط ايدي ورا ضهري وبتكلم بطريقة معينة، حقيقة البدلة الميري لها شعور مختلف".

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة  الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

محمد جمعة يكشف حقيقة ترشيحه للمشاركة في فيلم الاختيار 2

كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي في صاحبة السعادة.. شاهد

أمير كرارة: مسلسل الاختيار خلى كل طفل حلمه يلتحق بالجيش المصري

ترشيحاتنا

سارة سلامة تكشف عن قصة حبها لـ محمد أنور على أثير 9090

الذكريات البلهاء.. رسالة غريبة من بسمة وهبة لجمهورها على إنستجرام.. شاهد

جريمتان في واحد.. 7 رجال قتلوا طفلا أمام والدته ثم اغتصبوها في الهند

بعد زفافه.. أول رسالة من محمد فضل شاكر لزوجته كاترينا مراد

وزير التعليم: مصاريف المدارس الدولية الحكومية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه

أحمد الشناوي يحسم الجدل بشأن ضربة الجزاء غير المحتسبة لـ حرس الحدود

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة