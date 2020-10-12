AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

موجز السوشيال.. كواليس مسلسل الاختيار مع إسعاد يونس وأمير كرارة وبيتر ميمي.. وعمر كمال يوجه رسالة لجمهوره

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:59 م
صدى البلد
Advertisements
سيد احمد
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


يحل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمى ضيفين على الإعلامية إسعاد يونس فى برنامج صاحبة السعادة فى تمام الساعة 11 من مساء اليوم .


وجه الفنان عمر كمال رسالة شكر لـ جمهوره بعد حصوله على الدرع الذهبى من "اليوتيوب" ونشر صورة له من خلال حسابة الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".


شاركت الفنانة ريهام ايمن جمهورها بصورة لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات  "إنستجرام". 
وعلقت ريهام أيمن على الصورة قائلة " نظرة الراحة اليومية " وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتى : قمر - ربنا يحفظك - منورة ياجمل فنانة 


نشر الفنان مصطفى بسيط صورة له مع الفنان مصطفى خاطر وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "انستجرام" وعلق بسيط على الصورة قائلا "يا مصطفى يا مصطفى أنا بحبك يا مصطفى".



AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إسعاد يونس رفقة أحمد حلمي بعد انتهاء حلقة برنامج صاحبة السعادة

سعادة من صاحبة السعادة.. أحمد حلمى يشارك جمهوره بصورة له

هتزيح الستار عن أغرب الأسرار| أبطال ذئاب الجبل في ضيافة صاحبة السعادة

مع أحمد حلمي.. إسعاد يونس تشوق جمهورها للحلقة الجديدة من "صاحبة السعادة"

ابنة المطربة مي عمر ترسم إسعاد يونس والأخيرة توجه لها رسالة

ملك أحمد زاهر تروج لحلقة عائلتها الليلة مع إسعاد يونس

ترشيحاتنا

بهدف لم الشمل .. إسرائيل تستقبل عددا ضخما من الإثيوبيين .. تفاصيل

الصحة العالمية تحذر العالم من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من كورونا

قرار عاجل من الداخلية بشأن تركيب الملصق الإلكترونى لجميع المركبات

رسميا.. فشل صفقة انتقال يوسف البلايلي للنادي الأهلي

ماذا يحدث في الزمالك؟ .. مرتضى منصور يطالب بإخلاء مقر النادي فورا

بعد فوزها بأفضل ممثلة شابة.. شاهد أجمل إطلالات ليلى أحمد زاهر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو