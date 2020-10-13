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اقتصاد

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 -10-2020.. وعيار 21 يسجل 836 جنيها

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 08:12 ص
مشغولات ذهبية
مشغولات ذهبية
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علياء فوزى
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الذهب فى مستهل تعاملات اليوم، الثلاثاء 13 أكتوبر 2020.


وبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم، الثلاثاء، 836 جنيها للجرام.


وسجل عيار 24 اليوم 955 جنيها.


وسجل الجرام من عيار 22 نحو 876 جنيها.


وعيار 18 سجل اليوم 717 جنيها.



وبلغ سعر الجنيه الذهب 6688 جنيها.


وسجل السعر العالمى للذهب 1921 دولارا للأوقية.


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
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