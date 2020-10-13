اليوم.. نظر استئناف مودة الأدهم وحنين حسام و٣ شباب على حكم حبسهم سنتين

تنظر الدائرة ٣ جنح مستأنف بمحكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، استئناف اليوتيوبر حنين حسام ومودة الأدهم و٣ شباب آخرين على حكم حبسهم سنتين وتغريمهم ٣٠٠ ألف جنيه لكل منهم، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.





وكان المستشار أحمد البحقيري رئيس هيئة دفاع مودة الأدهم طلب حضور الضابط بمباحث الآداب لسماع شهادته، واحضار صوره رسميه جنائيه ضد ذات المتهمين بها مواد الاتهام، اي بها ذات مواد الاتهام تنظر في جنايات شمال القاهرة.





وأسندت نيابة الشؤون المالية والتجارية برئاسة المستشار علي الدين حسن لهم أنهما في غضون عامي 2019، و2020:





1- اعتدتا على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن قامت الأولى بنشر صور ومقاطع مرئية مخلة وخادشة للحياء العام على حساباتها الشخصية على شبكة المعلومات وقامت الثانية بالإعلان عن طريق حساباتها على شبكة المعلومات لعقد لقاءات مخلة بالآداب عن طريق دعوة الفتيات البالغات والقصر على حد سواء _الي وكالة أسستها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي المسمى "لايكي" ليلتقين فيها بالشباب عبر محادثات مرئية مباشرة وإنشاء علاقات صداقة مقابل حصولهن على أجر يتحدد بمدى اتساع المتابعين لتلك المحادثات التي تذاع للكافة، دون تمييز وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





2- قامتا بإنشاء وادارة و استخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات تهدف الي ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.





أما باقي المتهمين فساعدوهما على ارتكاب تلك الجرائم وإدارة حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي.



