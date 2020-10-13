أنوشكا تكشف مفاجأة.. عمل جديد مع يحيى الفخراني في رمضان 2021.. فيديو

قالت الفنانة أنوشكا : إنني كنت أتخيل أن شخصيتي قوية، ولكنني اكتشف عند تعاملي مع أولادنا ذوى الاحتياجات الخاصة، أنهم بقدر برائتهم؛ ولكن لديهم قوة وإصرار على النجاح بشكل لا يوصف.





وأضافت انوشكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مسلسل "طاقة حب" يعرض الآن على قناة الحياة وسعيدة لأنني قمت بهذه التجربة الجميلة لأنها مختلفة وأعتبر هذه أولى تجاربي في القنوات الإلكترونية .





انوشكا ، أن هناك عملا سيجمعني مع الفنان يحيي الفخراني في رمضان المقبل، وسعيدة جدا، وهذه التجربة الثانية مع الفنان يحيى الفخراني. وأوضحت





وأشار إلى أن أول تجربة كانت بيني وبين الفنان يحيى الفخراني، كانت من كتابات جلال عبد القوي ، ومن اخراج احمد صقر، وقمنا بتصوير هذا العمل في قبرص ، لافتة إلى أنها اشتاقت لا عمال المسرح .





وأكدت أنها أحيت الحفل الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية ، بأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة ، وبمشاركة هديل ماجد وخالد عمار من ذوي القدرات الخاصة.



