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توك شو

أنوشكا تكشف مفاجأة.. عمل جديد مع يحيى الفخراني في رمضان 2021.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:20 ص
الفنانه انوشكا
الفنانه انوشكا
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة أنوشكا: إنني كنت أتخيل أن شخصيتي قوية، ولكنني اكتشف عند تعاملي مع أولادنا ذوى الاحتياجات الخاصة، أنهم بقدر برائتهم؛ ولكن لديهم قوة وإصرار على النجاح بشكل لا يوصف.

وأضافت انوشكا خلال مداخلة هاتفية في برنامج حضرة المواطن المذاع علي قناه الحدث اليوم ، أن مسلسل "طاقة حب" يعرض الآن على قناة الحياة وسعيدة لأنني قمت بهذه التجربة الجميلة لأنها مختلفة وأعتبر هذه أولى تجاربي في القنوات الإلكترونية .

وأوضحت انوشكا ، أن هناك عملا سيجمعني مع الفنان يحيي الفخراني في رمضان المقبل، وسعيدة جدا، وهذه التجربة الثانية مع الفنان يحيى الفخراني.

وأشار إلى أن أول تجربة كانت بيني وبين الفنان يحيى الفخراني، كانت من كتابات جلال عبد القوي، ومن اخراج احمد صقر، وقمنا بتصوير هذا العمل في قبرص، لافتة إلى أنها اشتاقت لاعمال المسرح .

وأكدت أنها أحيت الحفل الذى أقيم بدار الأوبرا المصرية، بأغنية من تأليف الشاعر أمير طعيمة، وبمشاركة هديل ماجد وخالد عمار من ذوي القدرات الخاصة.

يذكر أن  أنوشكا بدأت مشوارها الغنائي عندما اشتركت في مسابقة عالمية تنظمها منظمة الفيدوف العالمية مع بعض المصريين، وتقدمت في المسابقة بأغنية فرنسية، وقد فازت أغنيتها بالمركز الأول، وكان من شروط المهرجان ان من ينجح فيه؛ تعتمده الإذاعة والتليفزيون.
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