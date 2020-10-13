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مديريات أوقاف 5 محافظات تستقبل سيارات لحوم الأضاحي.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:03 ص
لحوم الأضاحي
لحوم الأضاحي
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عبد الرحمن محمد
استقبلت محافظات الإسماعيلية وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط والشرقية، سيارات توزيع لحوم صكوك أضاحي الأوقاف بواقع 4 أطنان لكل من الإسماعيلية وكفر الشيخ والشرقية، و2 طن لـ بور سعيد ودمياط؛ وذلك لتوزيع اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية للأسبوع العاشر على التوالي.

وأكدت غرفة العمليات بالوزارة على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله في أن اختصنا بخدمتهم.

كما أكدت على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.

وسيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.
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