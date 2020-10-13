AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميدو يوجه نصيحة خاصة لباتشيكو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:39 ص
باتشيكو
باتشيكو
Advertisements
محمد رشاد
وجه أحمد حسام ميدو نصيحة خاصة للبرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك قبل مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "نصيحة لباتشيكو من وجهة نظري كاسونجو لا يصلح للعب بشكل أساسي في الزمالك في المباريات التي يواجه فيها الفريق كثافة دفاعية".

وأضاف: "إسلام جابر وكريم بامبو يجب أن يكونا على دكة البدلاء ولا يتم الدفع بهم بشكل أساسي".

وختم حديثه قائلا: "وجود الثنائي يجب أن يتم في المباريات المتاح بها مساحات خاصة أنهما يمتلكان نزعة هجومية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ميدو: الزمالك يحتاج إلى مدرب يجيد اللعب في المباريات الكبرى

ميدو ينصح مرتضى منصور بالتعاقد مع باتشيكو أو كوبر

أحمد عيد عبد الملك: فيريرا أو باتشيكو الأنسب لقيادة الزمالك

ميدو: نصحت أمير مرتضى منصور بضرورة تواجد مدير للكرة في الزمالك

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

ميدو: باتشيكو لم يهرب من الزمالك

ترشيحاتنا

تعرف على التشخيص المبدئي لإصابة محمود علاء مدافع الزمالك

لأول مرة.. أمير كرارة يروي تفاصيل رؤيته الشهيد أحمد منسي في الحلم

نائب الرئيس الأمريكي: سنعلن عن عدة لقاحات مضادة لـ كورونا في هذا الموعد

سبب انفجار وسط العاصمة العراقية بغداد.. وسائل إعلام تكشفه

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

أخبار الرياضة| الأهلي يقترب من ضم صفقة الزمالك.. موسيماني يفاجئ اللاعبين.. انتقال ناصر ماهر لبيراميدز مهدد بالفشل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو