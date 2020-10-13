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التنمية المحلية تكشف تفاصيل حركة التنقلات المحدودة في قيادات الوزارة بالمحافظات.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:50 ص
الدكتور خالد قاسم
الدكتور خالد قاسم المتحدث بأسم وزارة التنمية المحلية
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محمود محسن
أكد الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أن حركة التنقلات المحدودة تضمنت تصعيد 16 قيادة متميزة محلية في ١١ محافظة على مستوى الجمهورية؛ نتيجة خروج 2 من الزملاء على المعاش، والدفع بكوادر متميزة في إدارة الحكم المحلي.

وأضاف قاسم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية اكسترا نيوز، أن وزارة التنمية المحلية مستمرة في الدفع بالقيادات المحلية المتميزة للمناصب القيادية بالمحافظات، ومحاسبة المقصرين لتشجيع باقي القيادات على التفاني في أداء العمل.

ونوه المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إلى أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أصدر حركة تنقلات محدودة لعدد من قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات، في إطار المتابعة المستمرة للوزارة لأداء قيادات الإدارة المحلية بكافة المحافظات.

وأشار قاسم إلى أن ذلك يسهم في ضبط منظومة العمل المحلي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية إن الوزارة تسعى لدفع العمل بالملفات التنموية الحيوية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء خاصة في الملفات المهمة.
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