AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

بين الناس

أهالي كفر أبو رقبة بالمنوفية للمسئولين: هنموت صعقًا بالكهرباء.. صور

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:00 م
صدى البلد
Advertisements
وسام مختار
استغاث المواطن جمال غنيم من أهالى قرية كفر أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك محول الكهرباء وتعرضهم للخطر.

ويقول فى رسالته: نعانى من انقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية ومستمرة لساعات طويلة نتيجة الإهمال في صيانة المحوّل الكهربائي الذي من المفترض تغذيته بالكهرباء لسكان القرية.

وأضاف: الكابلات غير صالحة للتشغيل، وأسلاك التيار الكهربائي عارية بدون تأمين، حتى غطاء المحول تركوه مفتوحًا يعبث فيه الأطفال، مما يعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء حال وجود التيار الكهربائي الذي نادرا ما يكون مارا عبر الكابلات.

وناشد المسئولين بسرعة عمل اللازم وتغيير محول الكهرباء نهائيا؛ نظرا لعدم إمكانية إصلاحه، نظرا لكثرة أعمال الصيانة به، مما أدى لتهالك الأسلاك به ، وضرورة تغييره حفاظا على حياة المواطنين وخوفا على أطفالهم.

اقرأ أيضا

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استجابة لـ صدى البلد .. محافظ المنوفية يبحث شكوى أهالي كفر أبو رقبة

تغيير المحول الكهربائي.. مطلب أهالي قرية الحصة في القليوبية

احنا بنموت.. أهالي البحيرة يستغيثون بالمسؤولين من خطورة أعمدة الكهرباء

أهالي عزبة الصياد بالبحيرة يشكون تهالك محول الكهرباء

محول كهربائي جديد مطلب أهالي قرية نجع النجار في قنا

إحلال وتجديد المحولات الكهربائية مطلب أهالى قرية قاويشة بالشرقية

ترشيحاتنا

بعد إثارتهما للجدل.. صور تكشف علاقة الحب بين ميرنا الهلباوي ومحمد عطية

قبل موقعة السبت.. صحيفة مغربية تكشف عن سلاح مدرب الوداد للتغلب على الأهلي

مريم ونور عامر منيب ترقصان مع عمرو دياب احتفالا بعيد ميلاده.. فيديو

فتيات مصريات يرفضن استقبال سعد لمجرد في مصر بسبب التحرش.. تفاصيل

بشرى سارة من صندوق النقد الدولي بشأن أسعار البنزين في مصر

صفاء الهاشم تستهدف المصريين من جديد وتدعو لترحيلهم من الكويت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد| أول صور لـ آيفون 12

بـ الدانتيل الأبيض.. درة تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

بعد طرحها أرخص سيارة في مصر.. سوزوكي تتحد مع تويوتا لإنتاج جيميني suzuki jimny .. صور