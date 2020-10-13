أهالي كفر أبو رقبة بالمنوفية للمسئولين: هنموت صعقًا بالكهرباء.. صور

استغاث المواطن جمال غنيم من أهالى قرية كفر أبو رقبة مركز أشمون محافظة المنوفية في رسالة لـ"خدمة القرّاء" التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تهالك محول الكهرباء وتعرضهم للخطر.





ويقول فى رسالته: نعانى من انقطاع التيار الكهربائي بصفة يومية ومستمرة لساعات طويلة نتيجة الإهمال في صيانة المحوّل الكهربائي الذي من المفترض تغذيته بالكهرباء لسكان القرية.





وأضاف: الكابلات غير صالحة للتشغيل، وأسلاك التيار الكهربائي عارية بدون تأمين، حتى غطاء المحول تركوه مفتوحًا يعبث فيه الأطفال، مما يعرضهم لخطر الصعق بالكهرباء حال وجود التيار الكهربائي الذي نادرا ما يكون مارا عبر الكابلات.





وناشد المسئولين بسرعة عمل اللازم وتغيير محول الكهرباء نهائيا؛ نظرا لعدم إمكانية إصلاحه، نظرا لكثرة أعمال الصيانة به، مما أدى لتهالك الأسلاك به ، وضرورة تغييره حفاظا على حياة المواطنين وخوفا على أطفالهم.





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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



