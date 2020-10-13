AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

باحث سياسي: مرحلة التهديد انتهت والعقوبات الأوروبية على تركيا قادمة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:25 ص
سفينة تركية
سفينة تركية
Advertisements
قسم التوك شو
قال ناصر زهير الباحث في العلاقات الدولية بمركز جينيف للدراسات السياسية: إن الإتحاد الأوروبي انتهي من مرحلة التهديد بالعقوبات على تركيا وسينتقل إلى مرحلة تنفيذ عقوبات على تركيا بالفعل لكن العقوبات لن تكون قوية أو قاسية جدا لكن ستكون تلك العقوبات التي تم تحدث عنها في اجتماع وزراء الخارجية في برلين.    

وأكد زهير خلال مداخلة عبر السكايب على قناة «الغد»، أن تلك العقوبات كانت ستطبق في القمة السابقة لكن تراجع تركيا و سحب سفينتها وتدخل الولايات المتحدة أدى إلى وجود آلية للحوار إلا أن فرنسا واليونان و قبرص كانوا يرون بأن خطوة تركيا تلك ما هي إلا مناورة لتهدئة الأمور وكانوا على حق.      

وأضاف الباحث في العلاقات الدولية بمركز جينيف، أنه إذا لم تتراجع تركيا عن أفعالها و سحبت سفينتها خلال يومين ستكون العقوبات مفروضة عليها ما لم تستخدم ألمانيا الفيتو الخاص بها في منع العقوبات على تركيا.   

ونوه إلى أن الأوروبيين متفقين في الهدف و هو إيقاف التجاوزات التركية لكن يختلفون في الإستراتيجية فألمانيا ترى بأنها بالدبلوماسية يمكنها حل تلك المشكلة لكن فرنسا و دول الجنوب الأوروبي تجد أن الحل هو العقوبات ثم اللجوء إلى الدبلوماسية لأن التهديد بالعقوبات جعل تركيا تتراجع في بادئ الأمر.     
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الاتحاد الأوروبي يدعم اليونان ضد تركيا.. جبهة موحدة للضغط على أردوغان للتهدئة.. عقوبات تنتظر أنقرة بعد التصعيد في المتوسط

سياسة توسعية تهدد أوروبا.. الرئيس الفرنسي يشن هجوما حادا على أردوغان

اليونان تقدم أدلة على استفزازات تركيا.. وعقوبات أوروبية تلوح في الأفق

وزير خارجية لوكسمبورج: لن نلعب دور المتفرج أمام استفزازات تركيا

العقوبات الأوروبية تطارد نظام أردوغان.. تورط شركة تركية في تهريب السلاح إلى ليبيا.. وقمة بروكسل تناقش تجاوزات تركيا

خوفًا من عقوبات أوروبية محتملة.. تركيا تتراجع وتقبل الحوار مع اليونان.. ماكرون يطالب أردوغان بتحمل المسئولية.. وتقارير تؤكد: أنقرة تشكل تهديدًا دائمًا على مصالح أوروبا

ترشيحاتنا

كهربا على رأس قائمة الأهلي في رحلة المغرب

بسبب مضايقة ابنته .. أحمد زاهر ينفعل على المعجبين.. شاهد

فشل انتقال عمر خربين لنادي الزمالك.. تفاصيل

بيهددوني بالقتل .. أحمد موسى: ثابت على موقفي منذ 2011 حتى الآن

قبل بدء الدراسة.. خطة وزارة الصحة في حالة حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا

مصرع طفل وإصابة 3 من زملائه إثر تصادم أتوبيس مدرسة بطريق السويس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة

هل فيروس كورونا يعيش على النقود؟.. تعرف على الطريقة الصحيحة لتطهيرها

لأول مرة.. مي عمر تغني بصوت مثير.. مشاهد حصرية من كواليس مسلسل لؤلؤ.. فيديو