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أخبار العالم

انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:22 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت وسائل إعلام عربية، اليوم الثلاثاء، سماع دوي انفجار ضخم وسط العاصمة العراقية بغداد، وذلك في استمرار للانفجارات التي تتعرض لها خلال الفترة الماضية. 

وقالت مصادر أمنية إلى "الحرة" الأمريكية، إن انفجارا وقع في شارع سلمان فائق بمنطقة الكرادة وسط العاصمة العراقية بغداد. 

وأفادت قناة "العربية" في وقت سابق بأن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أصدر أمرًا بتحرك وحدات عسكرية، نحو المنطقة الخضراء، بالعاصمة بغداد.

وأضافت القناة، أن التحركات العسكرية في بغداد تتم بعد إعلان حالة الإنذار القصوى لتشديد الإجراءات الأمنية من أجل منع عمليات إطلاق الصواريخ التي تستهدف المنطقة الخضراء.

وأوضحت القناة أن كتيبة الدبابات التابعة للفرقة التاسعة بالجيش العراقي باشرت التحرك باتجاه المنطقة الخضراء، التي تضم السفارة الأمريكية، والتي تتعرض بشكل دوري لهجمات بصواريخ الكاتيوشا.

وأكد اللواء يحيى رسول، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الأحد الماضي، أن الدولة العراقية تمكنت من "التوصل لخيوط مهمة" بشأن المسؤولين عن إطلاق الصواريخ باتجاه المنطقة الخضراء في بغداد.

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