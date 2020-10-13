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أستاذ قانون دولي: لا يتم اللجوء إلى محكمة العدل إلا بموافقة الدولتين طرفي النزاع.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:33 ص
محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد أبو الوفا أستاذ القانون الدولي بجامعة القاهرة: إن محكمة العدل الدولية اختصاصها القضائي في نزاع مثل تسريبات كلينتون وغيرها يشترط فيها أن توافق الدول المعنية على اختصاص المحكمة.

وأضاف أبو الوفا خلال مداخلة هاتفية في برنامج آخر النهار المذاع علي قناه النهار، أن الدولة المدعى عليها لن توافق على المجيء أمام المحكمة حتى لا تدان ما دامت الأدلة متواجدة.

وأوضح أبو الوفا: أنه لا يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية إلا بموافقة الدولتين طرفي في النزاع مؤكدا أن أمريكا ليست طرفا في نظام المحكمة الجنائية الدولية .

وتابع: أن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن يحكم في  قضية هذه المستندات هي ان يقوم مجلس الامن باحالة هذه القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية وهذا لن يحدث.

واستكمل: أن أمريكا قامت بوضع اتفقا مع المحكمة الجنائية الدولية بعدم إمكانية محاكمة الجنود الأمريكان.

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