طارق شوقي: التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية.. وحضور وغياب بالمدارس.. و 1.5 متر المسافة بين كل طالب.. والسناتر لا تنتمي لمنظومة التعليم

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم:





التليفزيون الأساس في الحصص الدراسية لهذه المراحل

حضور وغياب بالمدارس.. ومتر ونصف المسافة بين كل طالب

الرئيس كلف الحكومة بالتفكير في حلول تساعد الأمهات العاملات أثناء الدراسة

السناتر لا تنتمي إلى منظومة التربية والتعليم وغير مقننة

المدارس اليابانية بها منهج مصري بنكهة يابانية

الكتاب الدراسي رقمي في الثانوية العامة.. و تكلفة إنتاج الورقي غير مبررة

منظومة جديدة للتعامل مع المدارس الدولية والخاصة





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم: إنه تم عرض خطة الدولة للعام الدراسي الجديد، مضيفا: "البعض اختلط عليهم خطة العام الدراسي الجديد ونحن نستقبل عاما جديدا في ظل جائحة كورونا".





وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون اي"،: "إجراءات التعليم عن بعد؛ لحماية أبنائنا وإدارة العام الدراسي الجديد، والعام الدراسي الجديد به 23 مليون طالب، ونسعى للحفاظ على صحتهم في ظل جائحة كورونا".





وتابع طارق شوقي: "علينا أن نتعاون جميعا لإدارة العام الدراسي وعدد أيام الحضور تختلف من مدرسة لأخرى ولحل مشكلة الكثافة والحفاظ على التباعد الاجتماعي والحفاظ على تكملة العام الدراسي كل من الضروري التفكير في حلول خارج الصندوق".





وأكمل طارق شوقي: "توصلنا إلى وجود الطلاب في المدارس بعدد معين، وكل مدرسة تحدد الجدول الخاص بها، وأعطينا مدير المدرسة حرية الحركة في تحديد ضبط المسافات بين الطلاب في المدارس".





ونوه طارق شوقي: "تكملة المناهج الدراسية تأتي عن طريق تحضير دروس لجميع العلوم بداية من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي على أكثر من محطة تليفزيونية والتليفزيون هو الأساس في الحصص الدراسية وهذا أمر مؤقت بسبب كورونا لتوحيد جودة الحصص".





وقال وزير التربية والتعليم، إن هناك حضورا وغيابا للطلاب في المدارس؛ لأن هناك شرحا من المدرس داخل الفصول مع بداية العام الدراسي الجديد.





وأضاف طارق شوقي،: "كل مدير مدرسة يحدد شكل جدول حضور الطلاب للحفاظ على التباعد الاجتماعي بين الطلاب"، "يجب ألا تقل المسافة بين كل طالب والآخر عن متر ونصف داخل الفصل الدراسي للحد من انتشار فيروس كورونا داخل المدارس".





وأوضح الدكتور وزير التربية والتعليم، إننا في حاجة إلى وجود تفهم من أولياء الأمور والمعلمين في المدارس من أجل إنجاح العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا.





وأضاف طارق شوقي،: "كل طالب يمتلك جدولا دراسيا متكاملا على مدار الأسبوع ويكونوا على علم بكل الحصص الدراسية والطالب سيكون مشغولا بالتعليم طوال أيام الأسبوع "، مضيفا: "الرئيس السيسي كلف الحكومة بالتفكير في حلول لمساعدة الأمهات العاملات أثناء الدراسة".





وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن دور المعلم اختلف في العالم بأكمله عما قبل جائحة فيروس كورونا، ونشهد تطورا تكنولوجيا وتعدد مصادر التكنولوجيات ودور المعلم أصبح ميسرا أكثر من كونه ملقنا.





وأضاف طارق شوقي، :" دور المعلم مختلف ولم يعد المصدر الوحيد للمعرفة ولكنه مصدر للحكومة والرأي الصائب ويعلم الطلاب بضرورة التحقق من المعلومات ".





وأكمل طارق شوقي:" السنتر لا ينتمي إلى منظومة التربية والتعليم ولا نعلم المعلمين المتواجدين بداخله وهذا أمر غير مقنن بالكامل"، مضيفا:" بنقول لأولياء الأمور وفورا فلوسكوا".





ولفت طارق شوقي:" الناس بتروح السناتر والسنة الدراسية لم تبدأ ولا أعلم السبب وراء ذلك ولكننا نقول بأن الدولة تنفق الكثير وتجلب خبراء في التعليم والتقييم والوزارة تقدم أكبر حجم من الخدمات باشكال مختلفة بداية من الحصص الدراسية من التليفزيون ومجموعات التقوية".





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس اليابانية بدأت في عملها الاسبوع الجاري، مضيفا:" سعداء بوصول المديرين اليابانيين الذين تعطل وصولهم بسبب جائحة كورونا".





وأضاف شوقي، :" حوالي 41 مدرسة يابانية تقدم مناهج التعليم الجديد وتدرس المناهج باللغة الانجليزية بناء على رغبة معظم أولياء الأمور ".





وتابع الوزير:" هناك جانب تعليم لبناء الشخصية كما يحدث في اليابان يتم تقديمه في المدارس اليابانية، وذلك يعمل على تقوية مفاهيم العمل الجماعي والانضباط والسير وفق قواعد محددة "، وأكمل:" المنهج في المدارس اليابانية منهج مصري بنكهة يابانية ونرسل مجموعات من المدرسين المصريين إلى اليابان لاكتساب خبرات ".





ولفت طارق شوقي:" وجود المديرين اليابانيين يحسن الأداء داخل المدارس اليابانية وهناك نسخة مصغرة من طرق التعلم في المدارس اليابانية متواجدة في المدارس المصرية".





ولفت وزير التربية والتعليم، أنه مع بداية تطوير المرحلة الثانوية منذ عام 2018 تم إنشاء بنية تحتية في كل المدارس وتم إعداد المنصات والمحتوى الرقمي وتم توزيع أجهزة تابلت على الطلاب.





وأضاف طارق شوقي،: "كل طالب في المرحلة الثانوية معه أجهزة تابلت ولديه تواصل مع الإنترنت ولديه منصات كاملة"، وتابع طارق شوقي: "تكلفة الكتاب الورقي غير مبررة في ظل الاستثمار في المحتوى الرقمي والكتاب الدراسي متواجد بصورة تفاعلية على المنصات التعليمية ومتواجد بشكل رقمي، ويتم توفير مئات المصادر الموازية للطلاب".





وأكمل طارق شوقي: "عدد طلاب متحدثي اللغة الفرنسية في مصر قليل جدا وبذلنا جهدا للتواصل مع السفير الفرنسي وحصلنا على مصادر رقمية وفي هذا العام سوف نضخ مناهج في العلوم والرياضيات باللغة الفرنسية رغم صعوبة الطلب من حيث التكلفة والمراجعة".





ولفت طارق شوقي: "من يسقط في 4 مواد أو أكثر في العام الدراسي يعيد العام الدراسي وفق القانون والعلم ولا يجوز أن يكون هناك مخرج آخر لأن الطالب يكون غير مؤهل للانتقال إلى العام الدراسي التالي".





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن مدارس التكنولوجيا التطبيقية إحدى الجواهر التعليمية في مصر ، موضحا أن التعليم الفني بنى ألمانيا وسنغافورة، والمدارس التكنولوجية التطبيقية عليها إقبال كبير.





وتابع طارق شوقي "المدارس التكنولوجية التطبيقية بها تخصصات عدة منها مدرسة صناعة السينما ومدرسة عن الذكاء الصناعي والألعاب الرقمية".





وأكد طارق شوقي أن "مدارس التكنولوجيا التطبيقية أصبح بها تخصصات لم تكن متواجدة وتضمن توفير فرص عمل للخريجين فور التخرج".





واستطرد طارق شوقي "نبني نظام تعليم فني جديد مبني على الجدارات، وأدعو الجميع لزيارة المدارس التكنولوجية التطبيقية وبها تخصصات قد تلقى اهتمام الطلاب أنفسهم".





قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية الحكومية تعد شراكة مع أصحاب المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة للغاية.





وأضاف طارق شوقي، "مصاريف المدارس الدولية الحكومية عشر مصاريف المدارس الدولية وتتراوح المصاريف بين 15 و20 ألف جنيه"، وتابع طارق شوقي "يجب أن يعلم الجميع حدود مسؤولية وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بطريقة التعامل مع المدارس الدولية والخاصة".





وأوضح طارق شوقي "المدارس الدولية بها شق تعليمي وشق اقتصادي استثماري ونعد الآن منظومة جديدة قبل نهاية العام لتوضيح حدود مسؤولية الوزارة تجاه المدارس الدولية والخاصة".





وأكد طارق شوقي "نتجه إلى أن مسؤولية وزارة التربية والتعليم تنحصر في اعتماد ترخيص وانشاء المدارس ونوعية المعلمين والخدمة التعليمية وتوفير تصنيف لجودة التعليم في تلك المدارس، ولكن مصاريف الباص واليونيفورم شق اقتصادي لا نملك كوادر تتعامل معه".





وتابع طارق شوقي "منظومة جديدة للتعامل مع المدارس الخاصة والدولية فيما يتعلق بالجزء الاقتصادي والمصاريف ونعمل على حل تلك الأزمة بشكل مؤسسي من الأن وحتى نهاية 2020".