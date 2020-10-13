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التعليم: سيتم تغيير قانون امتحانات الثانوية العامة بعد انتخاب مجلس النواب.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 12:37 ص
نائب وزير التربية
نائب وزير التربية والتعليم
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محمود محسن
أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم أن البنية الأساسية التكنولوجية للوزارة مع تطوير التعليم الذي بدأ في عام 2015 خاصة في المدارس الثانوية تم تدعيمها بشكل كبير خاصة في تطوير "السيرفرات" المسئولة عن الإنترنت بالمدارس.

وأضاف مجاهد خلال تصريحات لفضائية اكسترا نيوز أنه تم العمل على نسليم "التابلت" لطلاب المرحلة الثانوية مشيرا إلى أنه عندما تم القيام بذلك تم توجيه إنتقادات عديدة لوزارة التربية والتعليم لكن تلك الإنتقادات كانت دافعا لنا على عمل الإمتحانات والنجاح في ذلك.

وتابع نائب وزير التربية والتعليم أنه سيتم العمل على تغيير قانون إمتحانات الثانوية العامة بعد إجراء إنتخابات مجلس النواب وستكون الإمتحانات على التابلت وبطريقة جديدة وهو ما يمثل ثورة في نظام الثانوية العامة.

وأشار مجاهد إلى اننا مجحنا في التغلب على التحديات التي واجهتنا نتيجة فيروس كورونا مؤكدا أن تلك الجائحة لها حسنات كثيرة مؤكدا انها جعلت الطلاب يتدربون على المنصات الإلكترونية وهذا التطوير كان غير موجود حتى بداية العام الحالي.

وقال نائب وزير التربية والتعليم أن ما تم يعتبر ثورة في مجال التعليم مؤكدا ان التعليم المباشر يسبب في حالة من الضيق ويحول الطالب إلى مجرد متلقي فقط.
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