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مستشار وفد مجلس النواب الليبي: دور مصر مهم جدا لـ تسوية الخلافات بدولتنا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور عاطف الحاسية، مستشار وفد مجلس النواب الليبي فى محادثات القاهرة، نحن سعداء جدا بأن جمهورية مصر العربية تحتضن المفاوضات الخاصة بليبيا أو التسويات أو التفهامات ما بين الأطراف الليبية؛ لان علاقة مصر وليبيا قديمة الأزل.

وأضاف «الحاسية» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن المصلحة المشتركة بين مصر وليبيا تستدعي التدخل لحل تلك الأزمة بشكل عقلاني ومؤثر على مساعدة ليبيا فى اجتياز هذه الأزمة.

وتابع مستشار وفد مجلس النواب الليبي فى محادثات القاهرة، أن كانت هذه المفاوضات سميت بالمسار الدستوري، مشيرا إلى أن الطرفين القائمين على التسوية فى ليبيا هما مجلس النواب الليبي، ومجلس الدولة، ويكتسبان الشرعية التفاوضية عبر الاتفاق السياسي الليبي.

وأوضح الدكتور عاطف الحاسية، أنه على الرغم من انتهاء الاتفاق؛ الا انه أصبح الاطار الدستوري الوحيد المعترف به فى دوليا لتسوية الخلافات، ومن هنا دخلت علاقة ليبيا بمصر فى إطار مهم بسبب ان تأثير الدول المجاورة يكون أكبر من الدول الاخري.

وأشار إلى أن دور مصر هام جدا فى تسوية الخلافات فى ليبيا وخاصة بعد خروج الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمة مباشرة عندما صرح أن مصر لن تسمح شعبا وحكومة وجيشا فى التدخل فى الشأن الليبي.
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