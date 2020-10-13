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أخبار العالم

تحالف يمينا الإسرائيلي يهاجم نتنياهو لسوء تعامل حكومته مع جائحة كورونا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:06 ص
صدى البلد
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أ ش أ
هاجم زعيم تحالف "يمينا" نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، متهمًا إياه بسوء التعامل مع جائحة فيروس كورونا.

ونقلت صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية، عن بينيت، الإثنين، قوله: "السيد رئيس الوزراء.. هل تعلم لماذا كل فقدان الثقة هذا في الحكومة؟ لأنك لا تقول الحقيقة.. الإغلاق ليس عنوانا للنصر بل هو عنوان للفشل.. فشل رهيب".

وأضاف نفتالي بينيت وزير الجيش السابق: "الدول التي تتصرف بشكل سيئ تصل إلى مرحلة الإغلاق.. من يقول إنها جميعا تصل إلى حالة إغلاق يكذب.. الشعب فقد إيمانه بك لأنك لا تؤمن به.. من يؤمن بالشعب لا يستخدم الإغلاق ويفخر به".

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صادقت يوم الأربعاء الماضي على تمديد العمل وفق تعليمات حالة الطوارئ الخاصة أسبوعا إضافيا، على خلفية الإصابات اليومية المتزايدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
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