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أخبار العالم

وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يفرضون عقوبات على رئيس بيلاروسيا

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:07 ص
صدى البلد
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أ ش أ
قرر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، فرض عقوبات على رئيس بيلاروسيا " ألكسندر لوكاشينكو"؛ بسبب الحملة العنيفة التي شنها ضد المحتجين بعد انتخابات 9 أغسطس المتنازع عليها.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، حسبما نقلت قناة "يورونيوز" الإخبارية الأوروبية، إن "الرد غير المتناسب" جرى استخدامُه من قِبل السلطات في بيلاروسيا ضد الاحتجاجات، خلال الأيام الماضية، إلى جانب "الافتقار التام للإرادة" من جانب لوكاشينكو لاستخدام "حلٍ ديمقراطي وسلمي للموقف".

وأضاف وزراء الخارجية، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لاتخاذ المزيد من الإجراءات التقييدية ضد الكيانات والمسؤولين رفيعي المستوى، بما في لوكاشينكو.
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