بعد تسليم الكويت 3 عناصر إخوانية لمصر.. أحمد موسى يستعرض تسريبا جنسيا لإرهابي هارب

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على مدار الساعة وكان منها:









عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو لأحد الإرهابيين الهاربين في الخارج يدعى طارق قاسم، يعترف فيه بصحة التسجيلات الجنسية المسربة للهاربين حمزة زوبع ومحمد ناصر، موضحا أن وجود «خلافات بينهما هو ما فضحهما».





وأضاف أحمد موسى، في حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن الإرهابي حمزة زوبع وكل الإرهابيين يبيعون مصر إلى تركيا، لافتا إلى أن زوبع يدير رابطة في تركيا، وهي إحدى الأذرع الإرهابية لتوفير الحماية لهم.









قال الإعلامي أحمد موسى، إنه لم يغير موقفه تجاه الإخوان الإرهابيين منذ أن عمل في مهنة الصحافة والإعلام، موضحا أنه دائما يتعرض للهجوم ولكن في الدفاع عن مصر لا يوجد حياد والحياد خيانة.





وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛: «أنا مازلت بتهدد بالقتل ولكن حق البلد علينا نكشف ليهم الخونة والإرهابيين واللي خان مصر لا يمكن أن يتوب أبدا»؛ مشيرا إلى أن هناك مجموعات تعمل ضد مصر بطريقة ممنهجة وبدعم قطري تركي وأمريكي منذ عام 2011.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الكويت سوف تسلم مصر عناصر إرهابية من جماعة الإخوان قريبا، موضحا أن أمير الكويت لن يسمح بأن تهاجم مصر من أرضه.





وأكد أحمد موسى، في حلقة برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن كل قيادات الإخوان الموجودة في الكويت داخل السجون، موجها التحية للكويت «نحيي سمو الأمير على أنه لن يسمح بالتآمر على مصر على أرضه».





قال الإعلامي أحمد موسى، إن ما يشاع عن فضيحة خناقة شوارع في مقر وزارة الشباب والرياضة بين الوزير والمستشار مرتضي منصور لم يحدث أبدا.





وأشار موسى خلال حلقة برنامجه «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ أن وزير الشباب والرياضة لم يكن في الوزارة؛ وكان في المعادي لافتتاح أولمبياد الطفل في المركز الأولمبي؛ مرددا: «كل المتداول عن حدوث خناقة في الوزارة لم يحدث».





علق المطرب وائل جسار،على مشاركته في أبوريت "حكاية مصر"، الذى يخلد إنتصار مصر في حرب أكتوبر، قائلًا "أنه لا يفكر فيمن سوف يشاركه تقديم العمل الفني عندما يكون متعلق بمصر".









علق محمد إسماعيل النجار، مدير الإدارة التعليمية بمنطقة الجمالية بالدقهلية، على واقعة مشاجرة قيادتين بالمنطقة، قامت الأولى بإلقاء الحذاء على الطرف الثانى، ما دفعه لضربها بـ"الشلوت"، قائلًا:" دى حاجة غير مألوفة وكل مجتمع فيه الحلو والوحش، الحادثة لم تأخذ ثوان بدأ بتطاول بالأيدى والناس زعلت من بعضها وحصلت مشادة كلامية وتطور بعد ذلك".





قال المطرب وائل جسار، أنه لا يستطيع أداء أغانى المهرجانات كونه لون في محدد في الأعمال التي يقدمها لجمهوره وهى الأغانى الرومانسية والطربية الشعبية، وتابع:"اللون بتاعى معروف ومقدرش أغنى المهرجانات بكل صراحة مع احترامى للى بيغنيها..كل شخص له لون وأداء ولو قالوا لى هنديك أغانى مهرجات هرفض..مبعرفش أغنى أغانى مهرجانات".





حل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، ليتحدثا عن مسلسل "الاختيار" الذي قدماه سويًا، الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد منسي.





حل الفنان أمير كرارة والمخرج بيتر ميمي، ضيفين على الفنانة إسعاد يونس مقدمة برنامج "صاحبة السعادة" والمذاع عبر قناة "دي إم سي"، ليتحدثان عن مسلسل "الاختيار" اللذلن قدماه سويًا، الموسم الرمضاني الماضي، ويحكي سيرة الشهيد أحمد المنسي.





وقال أمير كرارة:" مكنتش متوقع ضخامة وحجم مسلسل الإختيار إلا بعد الإنتهاء منه، مردفا:" الناس كلها تأثرت بالمسلسل والرسالة وصلتلهم كويس جدا ورد الفعل اللى شوفته في الشارع كان رهيب".