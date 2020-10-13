وزير التعليم: مصاريف المدارس الدولية الحكومية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه

وزير التربية والتعليم، إن

المدارس الدولية الحكومية تعد شراكة مع أصحاب المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة للغاية.

وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، "مصاريف المدارس الدولية الحكومية عُشر مصاريف المدارس الدولية وتتراوح المصاريف بين 15 و20 ألف جنيه".





وتابع طارق شوقي:" تجربة المدارس الدولية الحكومية في عامها الثاني تمثل إضافة رائعة، ونمنح شهادات لمن يريد الحصول عليها بانواعها المختلفة سواء الشهادة البريطانية أو الانترناشونال بكالوريا مقابل مبالغ تمثل عشر مايدفعه طلبة المدارس الدولية الاخرى".



