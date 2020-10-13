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وزير التعليم: مصاريف المدارس الدولية الحكومية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 04:22 ص
طارق شوقي وزير التعليم
طارق شوقي وزير التعليم
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هاني حسين
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن المدارس الدولية الحكومية تعد شراكة مع أصحاب المدارس الدولية ذات المصروفات المرتفعة للغاية.

وأضاف طارق شوقي في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون إي"، "مصاريف المدارس الدولية الحكومية عُشر مصاريف المدارس الدولية وتتراوح المصاريف بين 15 و20 ألف جنيه".

وتابع طارق شوقي:"  تجربة المدارس الدولية الحكومية في عامها الثاني تمثل إضافة رائعة، ونمنح شهادات لمن يريد الحصول عليها بانواعها المختلفة سواء الشهادة البريطانية أو الانترناشونال بكالوريا مقابل مبالغ تمثل عشر مايدفعه طلبة المدارس الدولية الاخرى".

وفي سياق آخر قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنه مع بداية تطوير المرحلة  الثانوية منذ عام 2018 تم إنشاء بنية تحتية في كل المدارس، وتم إعداد المنصات والمحتوى الرقمي، وتوزيع أجهزة تابلت على الطلاب.

وأضاف طارق شوقي ،: "كل طالب في المرحلة الثانوية معه جهاز تابلت ولديه تواصل مع الإنترنت ولديه منصات كاملة".

واستطرد طارق شوقي: "تكلفة الكتاب الورقي غير مبررة في ظل الاستثمار في المحتوى الرقمي والكتاب الدراسي متواجد بصورة تفاعلية على المنصات التعليمية ومتواجد بشكل رقمي، ويتم توفير مئات المصادر الموازية للطلاب".
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