تامر أمين يشيد بـ محمد رمضان: برافو يا سيد الرجال.. فيديو

علق الاعلامي تامر أمين على الصورة التي نشرها الفنان محمد رمضان لوالده"، قائلا "أنت يا بني بتعرف تعمل حاجة كويسة آه.. وبتعرف تستخدم السوشيال ميديا استخدام صح".





وأضاف تامر أمين خلال برنامجه آخر النهار المذاع علي قناه اخر النهار ، ان الفنان محمد رمضان نجم وصاحب شعبية طاغية ونحن لنا بعض الملاحظات فقط علي سلوكه ومنها الظهور وهو متعري او الحركات التي يقوم بها او نشره لصور السيارات غالية الثمن علي الانترنت .





واوضح تامر امين ،: إنني اليوم امدح واشيد بالفنان محمد رمضان "برافو"؛ بسبب نشره لصورة والده علي السوشيال ميديا، مؤكدا ان هذا البوست عظيم، وأ نه اليوم هو سيد الرجال. إننينشرهوالده





وتابع : محمد رمضان اليوم قدوة، وهذا لأنه نجم، ويجب ان تكون ا فعاله جيدة حتى يقتدي بها الجميع وما فعله يُكرِّس قيمة الاحترام والوفاء بالبر بالوالدين، ويجب علي الأجيال القادمة معرفة هذه القيم .



