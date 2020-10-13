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رياضة

صحفي تونسي: فرجاني ساسي لم يُجبر على الدخول في الحجر الصحي | تفاصيل

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:56 ص
فرجاني ساسي لاعب
فرجاني ساسي لاعب الزمالك
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حسام الحارتي
أكد إسلام المؤدب رئيس تحرير مجلة الرياضية التونسية أن فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اختلط بشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد، وعلى أساسه قرر اللاعب دخول الحجر الصحي. 

وقال إسلام المؤدب في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس"، الذي يقدمه" أحمد حسام ميدو"، على شاشة " النهار": "فرجاني اختلط بـ أحد أصدقائه بمعسكر منتخب تونس، ثم طلب من المدير الفني ألَّا يشارك بمباراة السودان؛ حتي يقوم بالتحليل، والذي أثبت سلبية اللاعب من فيروس كورونا".

وأضاف: "لكن القانون التونسي يُوجب بعزل اللاعب لمدة 5 أيام حتي في حالة سلبية التحليل فرجاني من قرر بشكل أخلاقي أن يدخل في الحجر".

وختم حديثه :"فرجاني قرَّر بنفسه الدخول في حجر صحي؛ بسبب اختلاطه بحالة مُصابة بكورونا، وسيُجري تحليلا آخر عقب نهاية الـ5 أيام، وعلي أساس نتيجته؛ سيبقي اللاعب في تونس لمدة أسبوعين أو ينضَّم لمعسكر الزمالك بالمغرب".
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