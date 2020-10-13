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توك شو

بعد تسليم 3 عناصر إخوانية للقاهرة.. الشرنوبي: التنسيق الأمني بين الكويت ومصر لا ينقطع

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:31 ص
عبد الجليل الشرنوبي
عبد الجليل الشرنوبي
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محمد حليم قنديل
قال عبد الجليل الشرنوبي، الخبير فى شئون الجماعات المتطرفة، إن هناك تنسيقا أمنيا بين دولة الكويت ومصر يحدث كل حين، مشيرا إلى أنه حدث تنسيق أمني أكثر من 3 مرات خلال العام الماضي، وتم تسليم عناصر ارهابية الى مصر فى كل مرة.

وأضاف «الشرنوبي» خلال تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن التنسيق الأمني يتم فى محاولة لتسكين السطح الخليجي الذي يتغلغل التنظيم فيه بعد أن تعلم الدرس الذي حدث له فى مصر.

وتابع الخبير فى شئون الجماعات المتطرفة، أن دولة الكويت سلمت مصر 3 من الإخوان الذين حرضوا على أحداث فوضى وشغب، مضيفا أن خطورة ما يحدث فى الكويت؛ هو حضور متغلغل للتنظيم الإخواني هناك.

وأوضح عبد الجليل الشرنوبي، أن التيارين الاخواني والتيار السلفي لهما حضورا مُتجزِّعًا فى قلب النسيج الكويتي الجتمعي، مشيرا إلى أن القضية لم تكن فى تسليم شخص أو اثنين للسلطات المصرية فقط؛ بل للقضاء على هذا التنظيم نهائيا.

وأشار إلى أن معظم من تم تسليمهم الى السلطات المصرية من قبل السلطات الكويتية، دخلوا الكويت بإجراءات فيها تحايل، وان الذين يتم تسليمهم لمصر قد حُذِّرُوا من قياداتهم ولكنهم لم يستمعوا لهم.
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