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توك شو

بعد مشاركته في الاختيار.. أمير كرارة: محمد إمام قالي الله يكون في عونك

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:19 ص
الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة
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حمزة شعيب
قال بيتر ميمي، مخرج مسلسل الاختيار، إن كل المشاركين في مسلسل الاختيار، أرهقوا؛ لانهم بذلوا مجهودا كبيرا، موضحا:" محمد إمام جالى الساعة 2 بالليل لغاية المغرب فقعد 15 ساعة، ومن الإرهاق لقيته بيقولى مش ضيف الشرف ده بييجي ساعتين ويمشي؟، فقلتله لأ، مش في مسلسل "الاختيار".

ومن جهته، قال الفنان أمير كرارة خلال حواره بصحبة المخرج بيتر ميمى في برنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، أنا كلمت محمد إمام عشان أشكره، فلقيته بيقولى الله يكون في عونك، ده أنا من يوم وتعبت، وأنت بقالك 4 شهور، الله يعينك.

وتابع:" مسلسل الإختيار خلي كل طفل مصري حلمه يدخل الجيش ويحمل السلاح ويدافع عن بلده".

وعاد مخرج المسلسل بيتر ميمي، متحدثا:"أمير تعب جدًا خلال تصوير الاختيار.. كان بيلبس صيفى فى الشتاء، وشتوى فى الصيف.. وغير كده كتير".

المسلسل بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال. سيناريو وحوار باهر دويدار، وإخراج بيتر ميمي، ومن إنتاج سينرجي.

ويتناول المسلسل لأول مرة في الدراما المصرية، حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة  الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.
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