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فن

ختام مالمو للسينما العربية وتغيير موعد انعقاده السنوي

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:25 ص
صدى البلد
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محمد نبيـل
أقيم حفل ختام الدورة العاشرة من مهرجان مالمو للسينما العربية، مساء الإثنين، والذي أقيم في قاعة فندق سكاندك تريانجل، بمدينة مالمو السويدية، حيث شهد توزيع جوائز الدورة، والتي نال فيها فيلم "بيك نعيش" للمخرج التونسي مهدي برصاوي، جائزة أحسن فيلم روائي طويل، وقيمتها 20 ألف كرون سويدي.


وجمع فيلم "الحديث عن الأشجار" للمخرج صهيب قسم الباري، جائزتي أحسن فيلم وثائقي، وقيمتها 15 ألف كرون سويدي، وجائزة اختيار الجمهور المقدمة من مدينة مالمو بقيمة 25 ألف كرون سويدي.


وانطلق الحفل بكلمة رئيس لجنة الثقافة التابعة لمقاطعة سكونه ماغنوس لوندرجويست الذي أشاد بما أنجزه المهرجان، وعن مدينة مالمو قامت نائبة رئيس اللجنة الثقافية لمدينة مالمو أماندا أونسبيرج برومارك بتسليم جائزة الجمهور.

وأشارت في كلمتها التي سبقت التسليم لقيمة الجائزة باعتبارها المعبرة عن اختيارات الجمهور في مدينة مالمو فذهبت للفيلم المصري "والله تستاهل يا قلبي" للمخرجة لمياء إدريس.
 

هذا وألقى مؤسس ورئيس المهرجان المخرج محمد قبلاوي كلمة ختامية شكر فيها جميع المشاركين، وأبدى سعادته بالنجاح الواضح الذي حققته الدورة رغم تحديات جائحة فيروس كورونا التي أثرت على كافة القرارات التنظيمية.

كما كشف إن المهرجان سيشهد تغييرات بداية من الدورة الحادية عشر، والتي تقرر أن يغير المهرجان موعده انطلاقًا منها، لتقام الدورة خلال الفترة بين 2 و7 أبريل 2021.

وبداية من الدورة القادمة سيتم تغيير اسم البرنامج المخصص للصناع (سوق و منتدى مهرجان مالمو) ليصير "أيام مالمو لصناعة السينما".


وعقب الحفل عرض فيلم الختام "متاريس" للمخرج الجزائري رشيد بن حاج، وسط حضور كامل للمقاعد المسموح بها وفقًا للاشتراطات الصحية للسلطات السويدية.

وتستمر عروض الدورة العاشرة لمهرجان مالمو للسينما العربية اليوم الثلاثاء 13 أكتوبر بعرض الأفلام الفائزة لجمهور المدينة.

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