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رياضة

مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:45 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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حسام الحارتي
كشف وليد هويدي، مدير الكرة بمصر المقاصة، حقيقة تفاوض عدد من الأندية المحلية مع محمد إبراهيم.

وقال هويدي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «محمد إبراهيم لاعب دولي وكبير ومستواه يليق بالدوريات الأوروبية، ولديه عروض خليجية ومحلية».

وتابع « محمد إبراهيم كان أقرب للأهلي خلال الفترة الماضية، رغم أن العرض الماضي أقل، حيث بدأت المفاوضات بين مسؤولي الأهلي والمقاصة منذ أسبوعين لكن لم تحدد وجهته حتى الآن».

ومن جهة أخري، كشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.

وقالت المصادر إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يري أن محمد إبراهيم لا يفرق كثيرًا عن ناصر ماهر وعمار حمدي وبالتالي ليس هناك حاجة فنية لضمه.

وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق نهائي مع المقاصة لضم اللاعب اليوم ولكن وجهة نظر موسيماني أنهت الأمور.

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