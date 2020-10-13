مصر المقاصة يكشف حقيقة انتقال محمد إبراهيم لـ الأهلي.. فيديو

وقال هويدي خلال لقائه مع الإعلامي هاني حتحوت، ببرنامج «الماتش» على قناة صدى البلد «محمد إبراهيم لاعب دولي وكبير ومستواه يليق بالدوريات الأوروبية، ولديه عروض خليجية ومحلية » .

ومن جهة أخري، كشفت مصادر خاصة عن السبب الحقيقي وراء تراجع الأهلي عن ضم محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة.





وقالت المصادر إن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم يري أن محمد إبراهيم لا يفرق كثيرًا عن ناصر ماهر وعمار حمدي وبالتالي ليس هناك حاجة فنية لضمه.





وكانت إدارة الأهلي قد توصلت لاتفاق نهائي مع المقاصة لضم اللاعب اليوم ولكن وجهة نظر موسيماني أنهت الأمور.