AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. وضع شرطا غريبا لتمثيل مشهد مع أم كلثوم

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 07:03 ص
فؤاد شفيق
فؤاد شفيق
Advertisements
سعيد فراج
تحل اليوم الثلاثاء، ذكرى ميلاد الفنان الراحل فؤاد شفيق الذي ولد في 13 أكتوبر من عام 1899 ورحل عن دنيانا في 2 سبتمبر من عام 1964.

ومن المواقف الغريبة في حياة الفنان الراحل فؤاد شفيق، أنه اشترط علي مخرج فيلم "سلامة" بطولة أم كلثوم ويحيي شاهين، الحصول علي 20 جنيها؛ عندما طلب منه المخرج توجو مزراحي، تمثيل مشهد تدفعه فيه أم كلثوم بيدها، ليسقط في نافورة مملوءة بالمياه. 

المخرج توجو مزراحي سأل فؤاد شفيق عن سبب هذا الشرط، فقال له الممثل الراحل "بسبب علاج الانفلونزا التي سأصاب بها بعد سقوطي في الماء، وابتلال ملابسي وجسمي في عز الشتاء". 

اعتقد المخرج توجو مزراحي أنه يمزح ولكن فؤاد شفيق كان جادا ولم يتنازل عن شرطه، وأبي أن يمثل مشهد السقوط في النافورة قبل أن تكون الجنيهات العشرين في جيبه، وقد كان له ما أراد- حسبما نشرت إحدى المجلات الفنية القديمة-.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سهرة الجمعة.. روائع بليغ حمدي على مسرح النافورة في الأوبرا

في يوم ميلاد المخرج حسين كمال.. تعرف على أبرز 3 أفلام خلال مشواره الفني

نجل ممدوح فرج: والدي تنازل عن الجنسية النمساوية من أجل رفع علم مصر.. فيديو

فى ذكرى ميلاد مدحت السباعي.. ناهد السباعي تكشف عدد زيجات والدها

في ذكرى ميلاده .. قصة زواج فؤاد المهندس من شويكار .. طلب يدها أمام الجمهور على المسرح

ترشيحاتنا

هل يجب إقامة الصلاة حال أدائها منفردا.. لجنة الفتوى تجيب

كواليس جديدة من تصوير مسلسل الاختيار.. أمير كرارة: زوجة المنسي كانت كل ما تشوفني في التصوير تعيط

عقب تجربته على 12 ألف مواطن.. روسيا تعلن نجاح لقاح كورونا

عشرة عمري وحبايبي.. هالة صدقي رفقة كوكبة من الفنانين.. شاهد

وزير التعليم: مصاريف المدارس الدولية الحكومية تتراوح بين 15 و20 ألف جنيه

في ذكرى ميلاد فؤاد شفيق.. وضع شرطا غريبا لتمثيل مشهد مع أم كلثوم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جاجوار البريطانية تعلن عن XF الهجينة أحدث سياراتها الفارهة..صور

فورد تطرح موستنج Mach 1 خارج الأسواق الأمريكية..صور

انتزعت الجنين من أحشائها.. مجرمة تقتل صديقتها الحامل بلا رحمة