بسبب كورونا.. الصحف الأمريكية ترفض إرسال محرريها رفقة ترامب

حذرت مؤسسات إعلامية كبرى في الولايات المتحدة، من إرسال الصحفيين، رفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى التجمعات الانتخابية، دون توفير ضمان على حماية حياتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".





ورفضت صحف "نيويورك تايمز، وول ستريت جورنال، وواشنطن بوست، إرسال صحفيها برفقة الرئيس الأمريكي في جولته إلى فلوريدا، مؤكدين على عدم وجود ضمان بتوفير الاحتياطات الأساسية لحماية الصحفيين.





وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن تعامل إدارة الرئيس الأمريكي مع الفيروس بحالة تراخي شديدة، حيث ظهر الصحفيين في المقصورة الرئيسية لترامب دون ارتداء كمامات.





وأضافت الصحيفة أن الرئيس الأمريكي نفسه يتعامل مع الفيروس بحالة من الاستهزاء، رغم إصابته به، حيث أعلن عقب 3 ايام عن شفائه منه وخرج بين أنصاره دون أي خوف على حياتهم.



