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رياضة

رسميا: بيراميدز يتعاقد مع مهاجم المصري

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 01:46 ص
الفلسطينى محمود وادى
الفلسطينى محمود وادى
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حسام الحارتي
نجح مسئولو بيراميدز، فى التعاقد مع الفلسطينى محمود وادى، مهاجم المصري، عقب إنهاء كل الإجراءات مع  النادى البورسعيدي، فى إطار خطة مجلس إدارة النادى السماوى فى تدعيم هجوم الفريق بلاعبين سوبر.

وكان بيراميدز والزمالك قد دخلا فى مفاوضات جادة مع مسئولى المصرى البورسعيدى من أجل ضم اللاعب الذى لفت الأنظار مع المصرى خلال الموسمين حتى نجح مسئولو بيراميدز فى خطف اللاعب.

وفي سياق آخر أكد أحمد حسام ميدو أن محمد إبراهيم لاعب فريق مصر المقاصة يرغب في الانتقال إلى صفوف بيراميدز.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه على شاشة قناة النهار: "رغم العرض الذي تلقاه محمد إبراهيم من الأهلي اللاعب يريد الذهاب إلى بيراميدز".

أضاف: "زملكاوية محمد إبراهيم تجعله يفضل الانتقال إلى صفوف بيراميدز وليس الأهلي".

وأكد ميدو خلال حديثه: "مرِّيت بنفس المشاكل اللي مرّ بيها كُل من تولَّي القيادة الفنيِّة للمقاصة بعدي، لكن لم يعلَم أي شخص في مصر وقتها أن هناك لاعب واحد في الفريق مُستحقاته متأخرة".
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