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رياضة

الأهلي يتراجع عن التعاقد مع محمد إبراهيم لهذا السبب.. فيديو

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:46 ص
محمد إبراهيم
محمد إبراهيم
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حسام الحارتي
قال تامر النحاس وكيل اللاعبين، إن النادي الأهلي أبدى رغبة قوية في ضم محمد إبراهيم ودخل بيراميدز في المفاوضات ولكن اللاعب اختار الأهلي وحسم قراره وأبدى رغبة في الانتقال للأهلي.

وأوضح النحاس خلال مداخلة مع الإعلامي "هاني حتحوت"، ببرنامج" الماتش"، على قناة "صدى البلد"، أن الأهلي حدث به تغيير في القيادة الفنية وتولى الجنوب أفريقي موسيماني المسئولية وهو ما عطل التفاوض وأبلغ الأهلي اللاعب بشياكة لعدم اتمام التعاقد في ظل ظروف جديدة بالاعتماد على بعض الشباب وعودة صالح جمعة للحسابات الفنية.

وأضاف النحاس أن الأمر لا يعدو كونه رؤية فنية من الجهاز الفني الجديد الذي كان يحتاج وقتا لدراسة الأمور ووجد الأهلي أنه من الأفضل أن يبتعد عن الصفقة.
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