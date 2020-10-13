سرقا 80 طن سكر مدعم.. ضبط أمين ومتعهد مخزن لاستيلائهما على المال العام

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط أمين ومتعهد مخزن لقيامهما باستغلال وظيفتهما والاستيلاء على المال العام، من خلال التصرف بكميات كبيرة من السكر التمويني لبيعها بالسوق السوداء وتقدر بـ80 طن سكر مدعم.





وكانت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن القليوبية قد أكدت قيام كلٍ من (أمين مخزن إحدى شركات تجارة الجملة "فرع شبين القناطر - متعهد التعبئة بمخزن كفر شبين) بالتصرف في كميات كبيرة من السلع التموينية "سكر" من داخل المخزن سالف الذكر، والمخصصة للبقالين التموينيين، والذى يصرف بنظام البطاقات التموينية للمواطنين مستحقى الدعم من قِبل الدولة، وبيعه لتجار السوق السوداء والمحال التجارية بغرض الاستفادة من فارق الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة جراء ذلك.





وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمراجعة دفتر الوارد والمنصرف الخاص بالمخزن، تبين قيام الأول بالتصرف فى كمية قدرها 80 طن سكر "مدعم" ، والاتجار بها فى السوق السوداء، كما تم ضبط سيارتين محمل عليهما 15 طن سكر "مدعم").





وبمواجهة قائدى السيارتين ،أقرا بارتكابهما الواقعة وقيامهما بتحميل كميات السكر من داخل المخزن سالف الذكر، متوجهان بها لأحد المصانع لإنتاج السكر بدائرة مركز شرطة طوخ، لإعادة تدويره وتعبئته داخل أكياس أخرى بعلامات تجارية وبيعه بالأسواق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.





يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم التموينية، وضبط وقائع الفساد الإداري.