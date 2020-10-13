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منوعات

الحيتان والدلافين في خطر.. الانقراض يهدد الحياة البحرية

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 03:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تواجه الحيتان والدلافين وخنازير البحر، انقراضًا وشيكًا، وفقًا لما ذكره أكثر من 350 خبيرًا وقعوا خطابًا يدعو إلى اتخاذ إجراءات عالمية للحفاظ على ما بقي من هذه الحيوانات البحرية من الإنقراض.

ويحذر العلماء ودعاة الحفاظ على البيئة من 40 دولة مختلفة من أن الكائنات البحرية يمكن أن تختفي إلى الأبد إذا لم نكن حذرين، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأشار العلماء  أن أكثر من نصف 90 نوعًا حيًا من الدلافين والحيتان وخنازير البحر هي مصدر مقلق للانقراض، كما تم إدراج تلوث البحر واستغلاله، مثل الصيد الجائر وأساليب الصيد المدمرة ، كأسباب انقراض هذه الحيوانات.

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ولقد أدى عدم اتخاذ أي إجراء بشأن هذه المشكلات إلى وضع اثنين من الحيتان بالفعل على حافة الانقراض، وهم الحوت المهدد بالانقراض وحوت شمال الأطلسي.

كما يقال إن هناك أقل من 10 دلافين فاكويتا متبقية في البرية، وقام كبير علماء البحار في جمعية الرفق بالحيوان الدولية "مارك سيموندز" بتنسيق الرسالة، والتي تنص على ما يلي: "نحن ، العلماء الموقعون أدناه ، نثير هنا أخطر مخاوفنا بشأن خطر الانقراض على العديد من الأنواع والتجمعات من الحيتان وهم الحيتان والدلافين وخنازير البحر".
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