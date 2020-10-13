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أخبار العالم

عداد كورونا حول العالم.. 38 مليون إصابة ومليون و85 ألف وفاة

الثلاثاء 13/أكتوبر/2020 - 02:38 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
ذكرت مواقع رصد إحصائيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، وصول أعداد الإصابات بالفيروس حول العالم إلى ما يقرب من 38 مليون إصابة. 

كما سجلت المواقع وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى مليون و85 ألف حالة وفاة. 

وحذر المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور مايك رايان، كافة دول العالم من التهاون في اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، من ارتداء قناع الوجه والتباعد الاجتماعي وغيرها، حتى إن انخفضت أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مؤكدا أن انخفاض أعداد الإصابات لا يعني أنها لن تزيد مجددا. 

من جهته، قال المدير العام للمنظمة الدولية الدكتور تادروس أدهانوم - في مؤتمر صحفي،  بمقر المنظمة في جنيف - إن العالم يشهد حاليا تزايدا في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد خاصة في أوروبا والأمريكتين، مشيرا إلى أن أعلى عدد من حالات الإصابة سُجِل في الأيام الأربعة الأخيرة في ذات الوقت الذي زاد فيه إشغال المستشفيات وغرف العناية المركزة في المدن.

ونوه أدهانوم، بأن 70 % من هذه الحالات كانت في 10 دول فقط، كما أن نصف الحالات كانت في 3 دول فقط.

وأكد أن الإجراءات المعروفة للحماية ومنع انتشار الفيروس لا تزال هي أفضل خط دفاعي ضد انتشاره، لافتا إلى أن ما يسمى بمناعة القطيع تخص حماية عدد معين من السكان عند الوصول إلى درجة معينة من التلقيح.
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